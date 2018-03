Österreichs Feuerwehrmitglieder bei den intern. Feuerwehrbewerben in Mulhouse (14.-21.07.2013) France, nous sommes arrivés

Wien (OTS) - Derzeit finden in Mulhouse (Frankreich) die XV. Internationalen Feuerwehrwettbewerbe sowie die XIX. Internationale Jugendfeuerwehrbegegnung des CTIF (Comité Technique International de prévention et d'extinction du Feu = Internat. Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungsdienstes) statt.

VORARLBERGER HUBERT VETTER IST NEUER CTIF-VIZEPRÄSIDENT

Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung, die im Rahmen der Bewerbstage stattgefunden hat, sind aus österreichischer Sicht zwei wichtige Entscheidungen gefallen. So wurde gestern Mittag (17.07.) Vorarlbergs Landesfeuerwehrkommandant, Landesfeuerwehrinspektor Ing. Hubert Vetter, einstimmig zu einem der fünf Vizepräsidenten des CTIF gewählt. (Ersatzwahl für den derzeitigen CTIF Präsident Tore ERIKSSON aus Schweden, der im Vorjahr vom Vize- zum Präsidenten gewählt wurde).

Link zu detaillierten Bericht: ttp://www.ots.at/redirect/details1

DER NIEDERÖSTERREICHER EDUARD KAMMERER IST INTERNATIONALER BEWERBSLEITER

Bereits einen Tag zuvor wurde Bundesfeuerwehrrat Ing. Eduard KAMMERER zum internationalen Wettbewerbsleiter ernannt. Der Exekutive Rat folgte hier einstimmig der Empfehlung der CTIF-Wettbewerbskommission.

Das internationale Parkett hat er bereits 2007 mit den Vorbereitungen der Internationalen Bewerbe 2009 in Ostrava (Tschechien) betreten und sich als verlässlicher Ansprechpartner auf internationaler Ebene erwiesen. Nur einen Tag nach seiner Bestätigung führte der "frischgebackene" Bewerbsleiter als Zeremonienmeister durch das Eröffnungsprogramm der Internationalen Feuerwehrbewerbe und befehligte Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Stadion.

Link zu detaillierten Bericht:

p://www.ots.at/redirect/bundesfeuerwehrverband

OLYMPIADE OFFIZIELL ERÖFFNET

Gestern Abend wurde die Feuerwehrolympiade mit dem Entfachen des "olympischen Feuers" sowie dem "geschworenen Eid" auf faire Spiele offiziell eröffnet. Rund 3.000 Feuerwehrmitglieder nehmen an den unterschiedlichsten Wettkämpfen teil, die in den kommenden Tagen durchgeführt werden. Für die heutigen Jugendbewerbe haben sich die oberösterreichischen Feuerwehrgruppen Weeg und Winden-Windegg qualifiziert. Ebenso stehen die Feuerwehrsportwettkämpfe im Bewerb "100 Meter Hindernislauf" am Bewerbsplan. Hier sind Feuerwehrmitglieder aus Nieder-und Oberösterreich am Start.

Morgen Freitag und übermorgen Samstag folgen die Bewerbe im Löschangriff, die in Österreich von den Landesbewerben auch sehr bekannt und angesehen sind. Hier sind Gruppen aus allen Bundesländern (außer Wien) vertreten, darunter auch reine Damengruppen. Freitagnachmittag findet der 4x100 Meter Feuerwehrhindernisstaffellauf der Sportwettkämpfer - darunter auch 2 Damenmannschaften aus NÖ - statt. Am Samstag wird das spektakuläre "Hakenleitersteigen" von zwei Herrengruppen (je eine Gruppe aus NÖ und OÖ) für ausreichend Spannung sorgen.

Gesamt sind 223 Mannschaften aus 26 Nationen mit 3.160 Feuerwehrmitgliedern bei der Olympiade am Start. Österreich ist bei dieser Feuerwehrolympiade mit 19 Mannschaften bzw. Gruppen in sechs verschiedenen Kategorien vertreten. Die österreichische Delegation umfasst rund 300 Feuerwehrmännner und Frauen, welche u.a. als Bewerber, Wettkampfrichter, Organisationsmitglieder tätig sind.

Die geplanten Startzeiten der österreichischen Gruppen finden Sie hier: tp://www.ots.at/redirect/gruppen1

Das Presseteam des ÖBFV ist vor Ort und berichtet laufend auch über Facebook, stellt die besten Bilder und Impressionen auf Flickr zur Verfügung und gibt einige filmische Eindrücke auf Youtube wider.

www.facebook.com/bundesfeuerwehrverband www.flickr.com/photos/oebfv

www.youtube.com/oebfv

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband

Mag. (FH) Pamela HNILICZKA

Öffentlichkeitsarbeit

Siebenbrunnengasse 21/3

A-1050 Wien

Tel: +43 (1) 54 58 230 - 16

Fax: +43 (1) 54 58 230 - 13

Mobil: +43 (664) 512 04 37



E-Mail: hniliczka @ bundesfeuerwehrverband.at

www.bundesfeuerwehrverband.at