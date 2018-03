Unterhaltung made in Austria mit "Was gibt es Neues?", "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "MA 2412"

Wien (OTS) - Rot-weiß-rote Unterhaltung steht am Freitagabend (19. Juli 2013) auf dem Programm von ORF eins. Los geht es mit "Was gibt es Neues? - Classics" um 22.05 Uhr. Darin präsentiert Oliver Baier die witzigsten Fragen und Antworten aus den vergangenen zwei Jahren. Um 22.45 Uhr übernimmt dann Karl Merkatz und es gibt ein Wiedersehen mit der Folge "Abgründe" der Kultserie "Ein echter Wiener geht nicht unter". Und auch Alfred Dorfer, Roland Düringer und Monica Weinzettl hauen sich um 23.35 Uhr noch einmal richtig ins Zeug. In einer Episode von "MA 2412" geht es schließlich um die "Meisterschaft".

"Ein echter Wiener geht nicht unter: Abgründe" um 22.45 Uhr

Der neue Job scheint Mundl nicht zu behagen. Er beginnt mit seinen Kollegen und dem Hausmeister herumzusaufen. Sein Sohn Karli und Irma heiraten und verdrängen Hanni aus ihrem Kabinett. Hanni zieht mit Einwilligung von Mundl zu Franzi und zu seiner Mutter. Mundls Sauferei zieht einen Familienkrach mit sich und Toni eine Scheidung in Erwägung. Mundl kommt im letzten Moment zur Besinnung und kann nun auch endlich den von Franzi vermittelten Posten antreten. Mit Karl Merkatz (Edmund "Mundl" Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni Sackbauer), Erika Deutinger (Hanni Sackbauer), Klaus Rott (Karli Sackbauer), Alexander Waechter (Franzi), Liliana Nelska (Irmi Sackbauer) u. a. Buch: Ernst Hinterberger Regie: Reinhard Schwabenitzky.

"MA 2412: Meisterschaft" um 23.35 Uhr

Weber bringt ein geheimnisvolles Packerl ins Büro, ein Geschenk für alle. Es entpuppt sich als Darts-Spiel, mit dem alsbald "offene Büromeisterschaften" veranstaltet werden.

Mit Alfred Dorfer (Weber), Roland Düringer (Breitfuß), Monica Weinzettl (Knackal), Karl Ferdinand Kratzl (Claus), Ottfried Fischer, Buch: Alfred Dorfer, Roland Düringer und Harald Sicheritz, Regie:

Harald Sicheritz.

"Was gibt es Neues? - Classics" und "MA 2412" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

