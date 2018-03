Kongress für Wirtschaftstraining und Coaching feiert 20. Jubiläum

Schwerpunkt "Begegnen - Bewegen - Verändern: Training & Gehirn" vom 15. bis 17. September 2013 in Tirol

Wien (OTS/PWK540) - Bereits zum 20. Mal treffen sich Österreichs Trainerinnen und Trainer sowie Coaches zum jährlichen Gedankenaustausch. Der dreitägige Kongress zum Thema "Begegnen -Bewegen - Verändern" findet heuer von 15. bis 17. September 2013 in den Räumlichkeiten der Burg Hasegg und des Museums Münze Hall in Tirol statt. Dazu Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT der Wirtschaftskammer Österreich (UBIT):

"Für wissensbasierte Dienstleisterinnen und Dienstleister ist es entscheidend, Kunden mit gezielten Maßnahmen zum Erfolg zu führen. Gerade im Wirtschaftstraining und Coaching entscheiden die richtigen Methoden und das umfassende Verständnis des Lernprozesses über den nachhaltigen Trainingserfolg. Genau diesem Spannungsfeld geht der diesjährige Kongress mit hochkarätigen Speakern und Präsentationen auf den Grund."

Am Kongress werden die neuesten Erkenntnisse zum Zusammenspiel von Gehirn, Lernen und Training beleuchtet und für Trainerinnen, Trainer, Coaches, Personen aus der IT, HR-Manager und Personalverantwortliche mit praxisnahen Einblicken veranschaulicht. "Landessprecher Heinz Baur aus Absam und seinem Team ist ein spannendes Programm gelungen", freut sich Isabella Weindl, Bundessprecherin der Experts Group Wirtschaftstraining und Coaching des Fachverbandes UBIT, über das hochkarätige Kongressprogramm.

Highlights des 20. Kongresses

Am Kongress vertreten sind unter anderem die Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer, der Österreichischen Alzheimer-Gesellschaft sowie Unternehmen und Kunden von Trainings-und Coachingleistungen. Am ersten Abend ist ein Kamingespräch mit dem Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer, Artur Wechselberger, zum Thema "Brauchen Ärzte als Unternehmer Trainer und Coaches?" geplant.

Weitere namhafte Referentinnen und Referenten am Kongress:

Dynamik und Plastizität des Gehirns, Veränderungen über das Lebensalter ab 30, Primar Univ.-Prof. Dr. Josef Marksteiner, Universität Innsbruck.

Gehirn und Veränderung: Das Gehirn aus Sicht der Philosophie mit ethischen Ansätzen und Sichtweise der Ganzheitlichkeit, Univ.-Prof. DDDr. Clemens Sedmak, Universität Salzburg.

Lernen verändert das Gehirn, Dr. Katharina Turecek, MSc, Sachbuchautorin, Medizinerin.

Möglichkeiten Cloud basierten Lernens: Best Practice Modelle für Prozess- und Projektmanagement, Mag. Otto Ebenbichler, CEO Communautic Mils, London und Martin Terzer, CEO J. Recheis Teigwaren Gmbh.

Social Media, Mag. Barbara Thaler.

Neuromarketing und emotionale Entscheidungen, DI Andreas Fackler. Mindmap für Wissenslandkarte, Ing. Andreas Lercher, MEd, Pyt Haas. Einkauf von Trainerleistungen großer Unternehmen, Mag. Markus Holy, VL Fiegl & Spielberger GmbH.

Original Ich: Erhöhung des eigenen Wertes, Mag. Brigitte Stampfer. Rückblick 20 Jahre Kongress, Dr. Niki Harramach.

Zusammenfassung und Ausblick für 2014, KR Isabella Weindl, MSc, CMC.

Weitere Informationen:

Kongressgebühr: Die Kosten für den 3-tägigen Kongress belaufen sich für die Mitglieder des Fachverbandes UBIT auf 320 Euro netto. Für Nichtmitglieder 480 Euro netto.

Anmeldung bis 31. August 2013 unter:

www.20igster-trainerinnenkongress.at

Zimmerreservierungen beim Tourismusverband Hall-Wattens unter

http://www.hall-wattens.at/de/20-kongress-trainerinnen-coach.html.

Der Fachverband Unternehmensberatung und IT

Mit mehr als 61.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen unter http://www.ubit.at und http://www.beratertag.at

Die Experts Group WirtschaftsTraining und Coaching gehört zum Fachverband UBIT der WirtschaftskammerÖsterreich (WKO). Akkreditierte WirtschaftsTrainer und akkreditierte WirtschaftsCoaches sind Spezialisten, deren Berufszugang durch die Erfüllung strenger Voraussetzungen und Qualitätsprofile geregelt ist. Sie sind unabhängig und selbständig tätig in den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Gewerbliche Buchhaltung. Sie sind Partner für Führungskräfte, Personalverantwortliche in Unternehmen, die über Aus- und Weiterbildung zu entscheiden haben und für MitarbeiterInnen. Online-Verzeichnis aller WirtschaftsTrainerInnen und Wirtschaftscoaches sowie die Ansprechpartner in den Bundesländer-Fachgruppen für Unternehmensberatung und Informationstechnologie unter www.wirtschaftstraining-coaching.at (BS)

