ORF III zeigt "Stauffenberg" zum Jahrestag des Hitler-Attentats und berichtet über die Oberösterreichische Landesausstellung

Am 19. Juli im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 19. Juli 2013, um 19.50 Uhr begleitet ORF III Harald Serafin, wenn er im Rahmen der Reihe "Serafin on tour" die Tiroler Festspiele Erl besucht. Als ehemaliger Intendant, der sein Festival weit über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt gemacht hat, weiß Harald Serafin um die Herausforderungen, die mit der Gründung und Erhaltung der Tiroler Festspiele Erl einhergingen. Gemeinsam mit Intendant, Dirigent und Regisseur Gustav Kuhn erforscht Harald Serafin nicht nur die Architektur des neuen Opernhauses, sondern staunt auch über die - selten praktizierte - gleichzeitige Ausübung von Inszenierung und musikalischer Leitung durch einen Künstler, wie sie der unermüdliche Gustav Kuhn auch am Beispiel der neuen "Traviata" meisterlich zeigt.

Das Bombenattentat auf Hitler, das Graf von Stauffenberg mit Robert Bernardis und Carl Szokoll im Juli 1944 verübte, hätte den Krieg beenden und die Welt von der Schreckensherrschaft des Diktators befreien sollen. Es kam jedoch anders. Stauffenberg ist trotzdem zum Symbol des aktiven Widerstands gegen das Hitlerregime geworden. Am 20. Juli jährt sich das Attentat auf Hitler zum 69. Mal. ORF III zeigt aus diesem Anlass am Freitag, dem 19. Juli, den deutsch-österreichischen Fernsehfilm "Stauffenberg - Attentat auf Hitler" von Jo Baier aus dem Jahr 2004, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Film". Der Film gibt in enger Anlehnung an die historischen Fakten die Ereignisse rund um den Aufstand vom 20. Juli 1944 wieder, es spielen Sebastian Koch, Ulrich Tukur, Hardy Krüger jr., Axel Milberg und Harald Krassnitzer. Am Samstag, dem 20. Juli, zeigt ORF III im Rahmen von "zeit.geschichte" um 20.15 Uhr die Dokumentation "Operation Walküre -Attentat auf Hitler".

Um 21.50 Uhr lädt Karl Hohenlohe unter dem Motto "Alte Spuren - neue Wege" in der Museumssendung "Aus dem Rahmen" zu einem Spaziergang durch die Oberösterreichische Landesausstellung. Die Ausstellung setzt sich mit dem Gemeinsamen und Trennenden der kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen der heutigen Regionen Mühlviertel und Südböhmen auseinander. Der Besuch der Ausstellung in Freistadt führt zunächst in die historischen Kellergewölbe des dortigen Brauhauses und berichtet vom Leben der Menschen im Mittelalter. Die Zisterzienserabteilung von Vyssí Brod, die Hallenkirche "Mariä Himmelfahrt" aus dem 13. Jahrhundert, der Kreuzgang und eine der bedeutendsten Klosterbibliotheken in Tschechien sind weitere Höhepunkte des Besuchs.

