Gerstl: Gerade in Wahlkampfzeiten Distanz und Überparteilichkeit des Bundespräsidenten gefordert

ÖVP-Verfassungssprecher sieht Interviews Fischers in diversen Tageszeitungen kritisch

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mehrfach hat der Herr Bundespräsident selbst gesagt, dass er sich in Fragen der Tagespolitik nicht einmische. Die heute, Donnerstag, in diversen Tageszeitungen nachzulesenden Aussagen Heinz Fischers widersprechen dem jedoch. Ob Fragen der Schulorganisation oder Fragen der Gesellschaftspolitik:

Bundespräsident Fischer übernimmt dezidiert Positionen, die glasklar parteipolitisch zuordenbar sind, so heute, Mittwoch, ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl.

Und der Verfassungssprecher der ÖVP meint weiter: "Niemand will einen meinungslosen, mundtoten Bundespräsidenten für Österreich. In Zeiten jedoch, wo Nationalratswahlen bevorstehen und der Wahlkampf um politische und gesellschaftspolitische Positionen bereits begonnen hat, muss man vom Staatsoberhaupt - als Repräsentant aller Österreicher - mehr Sensibilität, Äquidistanz und Überparteilichkeit erwarten dürfen." Heinz Fischer mutiere jedoch in diesen "speziellen Zeiten" offenbar zu einem SPÖ-Präsidenten.

Unverständnis äußerte der Verfassungssprecher auch zur Haltung des Bundespräsidenten gegenüber eines Ministerkandidatenhearings im Parlament. "Wenn es eine Mehrheit für dieses Hearing im Parlament gibt, so hat er das auch zu akzeptieren. Der Volkspartei geht es in der aktuellen Diskussion um eine Aufwertung des Parlaments und mehr Transparenz, nicht um die Aushöhlung der Rechte des Bundespräsidenten."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at