Kogler zu Gruppenbesteuerung: Null Transparenz und fragwürdige Wirksamkeit

Grüne: Fekter soll Milliardensubventionen genau begründen, anstatt unfundiert aber laut zu polemisieren

Wien (OTS) - "Bei derartig milliardenschweren Steuerprivilegien wie der Gruppenbesteuerung ist es wohl das mindeste, Transparenz zu schaffen und die genaue oder wenigstens plausible Wirksamkeit der Maßnahme darstellen zu können. Beides ist offensichtlich nicht der Fall", kommentiert Werner Kogler, Vorsitzender des Rechnungshofausschusses, den heute vorgelegten kritischen Bericht des Rechnungshofes zur Gruppenbesteuerung und ergänzt: "Finanzministerin Fekter soll nicht in Ausschusssitzungen den kritischen Koalitionspartner ohne Grundlage niederbrüllen, sondern den Nachweis für die Wirtschaftlichkeit, die Sparsamkeit und die Zweckmäßigkeit der Steuerausnahme liefern."

"Die Grünen waren noch nie Befürworter einer Gruppenbesteuerung, die über die Mitgliedsstaaten der EU hinausgeht. Noch unverständlicher ist aber der Umstand, dass die Gruppenbildung mit Töchterunternehmen offensichtlich auch in Ländern möglich ist, mit denen nicht einmal ein Amtshilfeabkommen bzw. Doppelbesteuerungsabkommen besteht. Die Finanz kann in diesen Ländern also gar nicht Nachschau halten. Das öffnet Missbrauch Tür und Tor. Solche Auswüchse müssen abgestellt werden. Es braucht daher eine umfassende Neubewertung dieser überbordenden Sondersubvention für Großkonzerne," sagt Kogler.

