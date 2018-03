Leitl: Impulspaket für Wachstum und Beschäftigung als Signal für Aufbruchstimmung

WIFO-Chef Aiginger: Anhaltender Unsicherheit entgegen treten - WKÖ-Maßnahmen sind budgetneutral und könnten jüngste Jobverluste durch Firmeninsolvenzen wettmachen

Wien (OTS/PWK539) - "Die Konjunktur in Österreich ist geprägt von einer Seitwärtsbewegung und der Hoffnung, dass 2014 wieder Normalität eintritt. Wobei diese Normalität ein Wachstum von nur noch 1,5 Prozent bedeutet statt wie vor der Krise von 2,5 Prozent", betonte Wifo-Chef Karl Aiginger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl heute, Donnerstag, im Haus der österreichischen Wirtschaft. Zudem sei Europa stabiler als vor einem Jahr, es herrsche aber nach wie vor große Unsicherheit. Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung könne sich zerschlagen, warnte Aiginger, wenn auf europäischer Ebene eine "unintelligente Politik" betrieben und in Österreich notwendige Strukturreformen verzögert werden.

Für die Zeit nach der Wahl mahnte er einen Kassasturz ein: "Es muss offengelegt werden, welche Belastungen es im öffentlichen Sektor wirklich gibt - Stichwort Banken - und welche Einsparungen durch Verwaltungsreform, Abbau von Spitalsbetten etc möglich sind. Dann soll festgelegt werden wie viel für Zukunftsinvestitionen verfügbar ist und wie groß die Nettoentlastung durch eine Steuerreform ausfallen kann." Das von der Regierung kürzlich verabschiedete Konjunkturpaket wertete er als eine "gute Vitaminspritze". Um den Wachstumsvorsprung Österreich gegenüber der EU und der Eurozone auf Dauer halten zu können, seien aber ein umfassendes Reformprogramm und Zukunftsinvestitionen notwendig.

Hinsichtlich der von WIFO-Chef Aiginger angesprochenen anhaltenden Unsicherheit in Österreich und Europa warnte Leitl vor einer Abwärtsspirale: "Die negativen Meldungen überschlagen sich. 2/3 der Österreicherinnen und Österreicher haben Angst vor Jobverlust. Was wir brauchen, sind nicht ängstliche und besorgte Menschen, sondern Optimismus, Mut und Zuversicht." Die verbleibenden Wochen vor der Wahl sollten als "Zeiten fokussierter Intelligenz" gesehen werden, in denen "die besten Ideen und Vorschläge für eine nachhaltige Erholung der Wirtschaft und mehr Beschäftigung auf den Tisch kommen". Ziel müsse sein, die Konjunktur anzukurbeln, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen und den Boden für Unternehmenswachstum und mehr Arbeitsplätze aufzubereiten.

Die Wirtschaftskammer schlägt daher ein Impulspaket mit gezielten Investitions-, Wachstums- und Beschäftigungsanreizen, bestehend aus den folgenden Elementen, vor:

Sanierungsbonus, ähnlich wie in Deutschland und Schweden, als Beitrag zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und zur Förderung der Beschäftigung;

Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von 400 auf 1000 Euro, die zu einer enormen Einsparung von Bürokratie für Kleinanschaffungen führen würde;

Einführung der degressiven Abschreibung, ähnlich wie in Deutschland und den Niederlanden, als wichtigen Anreiz für mehr Investitionen

Senkung der Lohnnebenkosten durch eine Senkung des Unfallversicherungsbeitrags bei gleichzeitiger Herstellung der Kostenwahrheit für die AUVA

Wiedereinführung der Zweckbindung in der Wohnbauförderung, um angesichts rund 10.000 fehlender Wohnungen pro Jahr zusätzliche Mittel für den Wohnbau bereitstellen zu können.

Leitl betonte, dass sämtliche skizzierte Maßnahmen nicht nur einen wichtigen Impuls für Wachstum und Beschäftigung darstellten, sondern auch budgetneutral sind. "Dadurch könnten die tausenden Jobs, die bei Alpine, Niedermeier und daily verloren gehen, an anderer Stelle wieder entstehen." Noch vor der Wahl sollten die Weichen für eine rasche Umsetzung der Investitionsimpulse gesetzt werden, denn, so Leitl abschließend: "Wachstum kann man nicht herbei hoffen oder herbei beten, Wachstum muss man herbei arbeiten." (SR)

