"Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung" - Karlheinz Töchterle besucht Jugendliche mit Forschergeist

Wissenschafts- und Forschungsminister zu Gast bei Boris Rewald und den Forschungs-Praktikant/innen am Institut für Waldökologie der BOKU

Wien (OTS) - Wie bereits im Vorjahr anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro ("Rio+20") ermöglicht das Wissenschafts- und Forschungsministerium auch diesen Sommer zahlreichen Jugendlichen, sich im Rahmen eines Praktikums ein Bild von der österreichischen Nachhaltigkeitsforschung zu machen. Unter dem Motto "Gemeinsam für nachhaltige Entwicklung" sammeln 100 Praktikantinnen und Praktikanten an Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen Erfahrungen - von der Biotechnologie über die Ernährungsforschung bis hin zum Waldbau. Beim Besuch von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle am Institut für Waldökologie an der Universität für Bodenkultur Wien boten DI Boris Rewald und die Praktikant/innen einen Einblick. "Im Rahmen der Praktika arbeiten die Jugendlichen Seite an Seite mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und bekommen so einen direkten Kontakt zur Forschung - die beste Voraussetzung, ihre Neugier zu beflügeln", so Töchterle, der von Rektor Dr. Martin Gerzabek an der BOKU begrüßt wurde.

"Nachhaltiges Handeln beginnt in den Köpfen", ist Boris Rewald überzeugt. Während die meisten Jugendlichen zu Beginn der Praktika Nachhaltigkeit mit "nur so viele Bäume fällen, wie nachgepflanzt werden" und der Nutzung von regenerativen Energien verbinden, "machen wir sie mit weniger bekannten Problemen wie nachhaltiger Bodennutzung (Salz, Bodenkohlenstoffspeicherung) und den Auswirkungen von Diversitätsverlust auf die Stabilität von land- und forstwirtschaftlichen Ökosystemen vertraut", führt Rewald aus. Die Jugendlichen bringen oft "frischen Wind ins alte Gebälk", so Rewald. "Sie hinterfragen Dinge, die einem oberflächlich gesehen klar erscheinen, bei genauerem Hinsehen aber dennoch viele offene Fragen beinhalten." Er sei "positiv überrascht vom Wissensdurst und dem Engagement der Praktikant/innen. Während viele ihrer Schulkolleg/innen in den großen Ferien sind, wird hier mit Feuer und Flamme hinterfragt, diskutiert und ausprobiert."

Das Wissenschafts- und Forschungsministerium setzt seit Jahren gezielte Maßnahmen, um jugendlichen Forschergeist zu wecken. Im Rahmen der Nachwuchsförderungsinitiative "Young Science" fördert das Ministerium auch 2013 wieder Sommerpraktika. Die 100 Praktikant/innen sind auf alle Bundesländer verteilt, die Altersspanne reicht von 15 bis 21 Jahren. Die wissenschaftliche Betreuung der Praktikant/innen übernehmen österreichische Forschungseinrichtungen, die im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung tätig sind. Die Jugendlichen verfassen Beiträge über Forschungsprojekte und beschreiben ihre Zukunftsvisionen in Zusammenhang mit den jeweiligen Projektthemen. Die besten Beiträge - ermittelt von einer Jury aus Wissenschaftler/innen und Journalist/innen - werden in einer Publikation veröffentlicht, die im Rahmen einer festlichen Abschlussveranstaltung im Jänner 2014 präsentiert wird. Der interessanteste Beitrag wird mit einem Best Paper Award ausgezeichnet.

