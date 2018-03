EANS-News: Semperit AG Holding platziert erfolgreich 125 Mio. EUR Schuldscheindarlehen (mit Bild)

Unternehmen

Die Semperit AG Holding hat einen Schuldschein in der Höhe

von 125 Mio. EUR erfolgreich platziert. Die Emission besteht aus Tranchen mit fünf, sieben und zehn Jahren Laufzeit. Der gewogene durchschnittliche Zinssatz des Schuldscheindarlehens liegt bei 2,35%. Basierend auf einer ursprünglichen Höhe von 75 Mio. EUR war die Emission fünffach überzeichnet. Sie wurde nicht nur in Österreich und Deutschland, sondern auch im inner- und außer-europäischen Ausland, insbesondere in Asien, platziert. Der Finanzmittelzufluss wird zur Refinanzierung der Mittelaufnahme im Zusammenhang mit der im Vorjahr vorgenommenen Akquisition von Latexx Partners, Malaysia, verwendet und soll darüber hinaus bei der Umsetzung des laufenden Wachstumsprogrammes der Semperit Gruppe zum Einsatz kommen.

"Die Schuldschein-Emission war ein wichtiger Schritt zur Diversifizierung und weiteren Optimierung der Konzernfinanzierung. Wir nutzen damit das anhaltend attraktive Zinsniveau insbesondere auch bei den langen Laufzeiten und bereiten uns so auf weitere Wachstumsschritte vor", erläutert Semperit-Finanzvorstand Johannes Schmidt-Schultes. "Die aus Unternehmenssicht vorteilhaften Zinssätze der nun begebenen Schuldscheine reflektieren unsere solide Bilanzstruktur und den starken Cash-Flow von Semperit."

Die Semperit Gruppe verfügte zum Ende des ersten Quartals 2013 über eine positive Nettoliquidität von 33 Mio. EUR und eine Eigenkapitalquote von 51,7% (inkl. nicht beherrschender Anteile) der Bilanzsumme.

Über Semperit

Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Medizin und Industrie hochspezialisierte Produkte aus Kautschuk und Kunststoff entwickelt, produziert und vertreibt:

Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien, das weltweite F&E-Zentrum in Wimpassing, Niederösterreich. Die Semperit Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter, davon über 7.000 in Asien und mehr als 700 in Österreich. Zur Gruppe gehören weltweit 22 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der Konzern einen Umsatz von 829 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 109 Mio. EUR.

Unternehmen: Semperit AG Holding Modecenterstrasse 22 A-1030 Wien Telefon: +43 1 79 777-210 FAX: +43 1 79 777-602 Email: investor @ semperitgroup.com WWW: www.semperitgroup.com Branche: Kunststoffe ISIN: AT0000785555 Indizes: WBI, ViDX, Prime Market Börsen: Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien, Börse: Stuttgart, Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Martina Büchele

Head of Group Communications

Tel.: +43 676 8715 8621

martina.buechele@semperitgroup.com

Stefan Marin

Investor Relations

Tel.: +43 676 8715 8210

stefan.marin@semperitgroup.com

www.semperitgroup.com