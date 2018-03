Wlodkowski: Unwetter-Jahr 2012 brachte Minus für Bauerneinkommen

Minus 7%: Dürreschäden ließen Einkommen für Bauern wieder sinken

Wien (OTS) - "Nach einem guten Jahr 2011 brachte die Unwettersituation 2012 mit Hagel, Dürre, Frost, Sturm und Überschwemmungen wiederum ein Minus für die Bauerneinkommen. So weist der aktuelle 'Grüne Bericht' (für 2012) durchschnittliche Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Arbeitskraft in der Höhe von EUR 21.533,- aus, was einem Minus von 7% gegenüber 2011 gleichkommt. Der Grund für dieses negative Ergebnis liegt vor allem in der mengenmäßig sehr schwachen Getreideernte - ausgelöst durch das trockene Frühjahr -, in gesunkenen Erzeugerpreisen für Milch und in spürbar gestiegenen Kosten für Futter- und Düngemittel beziehungsweise für Energie. Auch in der Forstwirtschaft waren durch den geringeren Holzeinschlag die Erträge niedriger. Dämpfen konnten die schlechte Einkommensentwicklung unter anderem die höheren Erzeugerpreise für Schweine. Das ständige Auf und Ab der Preise, die innerhalb kürzester Frist für ein Einkommensplus oder ein -minus sorgen, macht eine Betrachtung über mehrere Jahre notwendig, will man die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft richtig beurteilen", erklärt Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, und ergänzt: "Das Niveau ist nach wie vor niedrig. Vergleicht man das Einkommen eines Landwirts mit dem eines unselbstständig Erwerbstätigen, so zeigt sich, dass der Bauer mit knapp EUR 21.500,- unter dem Niveau des Erwerbstätigen mit rund EUR 25.000,- Bruttojahreseinkommen liegt."

Einkommens-Entwicklung

Die Ursachen für die negative Entwicklung 2012 waren deutlich geringere Erntemengen bei Getreide mit äußerst starken Rückgängen bei Hartweizen (-50,4%) und Sommergerste (-32,8%). Bessere Erträge gab es bei Eiweißfrüchten, ein leichtes Plus bei Körnermais. In der Forstwirtschaft führte der spürbar geringere Einschlag von Stammholz (-24%) trotz moderat höherer Preise (+2%) zu einem Ertragsrückgang von 23%. Bei Wein ging die Erntemenge gegenüber 2011 um 27% zurück. Der Ertrag sank somit um 10%. Die gute Preislage für Rinder und Schweine trug hingegen zur Abfederung des Einkommensminus bei. Insgesamt sanken die Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft gegenüber 2011 um 8% je Betrieb auf EUR 27.348,- beziehungsweise um 7% je Arbeitskraft auf EUR 21.553,-.

Minus in allen Betriebsformen außer Veredelungsbetriebe

Im Vorjahr wurden bei allen Betriebsformen mit Ausnahme der Veredelungsbetriebe sinkende Einkünfte erzielt. Den stärksten Einkommensrückgang verzeichneten Forstbetriebe mit 22%. Auch bei den Dauerkulturbetrieben, vor allem im Weinbau, gab es einen sehr starken Rückgang von 18,9%. Die Gemischt- und Markfruchtbetriebe hatten ein Einkommensminus von 9,2% beziehungsweise 10,6% je Betrieb. Die Veredelungsbetriebe waren die Einzigen mit einem starken Einkommenszuwachs von 33%.

2012 wurden in fast allen Produktionsgebieten Einbußen aus der Land- und Forstwirtschaft ausgewertet. Nur im Alpenvorland verzeichneten die Betriebe ein Plus von 17%. Die stärksten Einbußen hatten jene im Hochalpengebiet.

Da Österreich einen hohen Anteil an Bergbauernbetrieben und benachteiligten Gebieten aufweist, gibt der Grüne Bericht hier detailliert Auskunft. Es zeigt sich, dass Bergbauern im Vorjahr ein Einkommen von im Durchschnitt EUR 22.239,- hatten, ein Minus von rund 13%. Sie liegen somit 19% unter dem Schnitt aller Betriebe und 33% unter jenem der Nichtbergbauern.

Agrargeld puffert Schwankungen ab

Im Jahr 2012 betrugen die Erträge EUR 95.605,- je Betrieb. Sie setzten sich unter anderem aus Erträgen der Bodennutzung (22%), der Tierhaltung (36%) und der Forstwirtschaft (7%) zusammen. Der Anteil der öffentlichen Gelder liegt mit durchschnittlich EUR 18.032,- je Betrieb bei 19%. So wird die Bedeutung der öffentlichen Gelder erst richtig klar. Denn sie dienen ja nicht nur der Bezahlung von Leistungen, wie der Landschaftspflege, die der Markt nicht abgilt, sie sind auch ein stabilisierendes Element bei größeren Markt- und Preisschwankungen. "Mit diesen Zahlungen ist gewährleistet, dass die Land- und Forstwirtschaft die vielfältigen Leistungen für die Gesellschaft erbringen kann. Die Rahmenbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft in der neuen GAP-Periode 2014 bis 2020 sind daher für die Existenz und Weiterentwicklung der Betriebe von großer Bedeutung", stellt Wlodkowski abschließend fest.

