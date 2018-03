St. Johns Knits Vorstand ernennt Bernd Beetz zum Vorsitzenden

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Vorstand von St. John Knits gab heute bekannt, dass Bernd Beetz mit sofortigen Effekt zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt wurde.

"Bernd ist eine gereifte Kraft im Bereich Unternehmensaufbau und bringt ein außergewöhnliches Niveau an Führungskraft mit in das Unternehmen", erklärte Jim Kelley, ein Gründungspartner des größten Anteilseigners Vestar Capital Partners. "Aufgrund der jüngsten Investition durch Fosun International und unserem steten Interesse an weltweiter Expansion freuen wir uns ausgesprochen darüber, Bernd zu diesem entscheidenden Zeitpunkt sowohl als unseren Partner in diesem unternehmerischen Vorhaben als auch als Vorsitzender unseres Vorstands begrüßen zu können."

Herr Beetz ist mit seinen 40 Jahren Erfahrung einer der profiliertesten Führungskräfte in der Luxusgüterbranche. Jüngst, von 2001 bis 2012, war er als Chief Executive Officer bei Coty Inc. tätig. Während seiner Anstellung machte er das marode zu einem der führenden Unternehmen in der Branche, indem er das Unternehmen und die Marke aufbaute. Cotys Umsatz stieg von 1,4 Milliarden $ auf nahezu 5 Milliarden $ während seiner Zeit im Unternehmen. Kürzlich erfolgte auch der Börsengang mit einer Kapitalausstattung in Höhe von nahezu 7 Milliarden $.

Bernd Beetz bewältigte ähnliche Herausforderungen als Präsident und CEO des sich im Besitz von LVMH befindlichen Unternehmens Parfums Christian Dior France und hatte während seiner 20 Jahre bei The Proctor & Gamble Company mehrere Managementpositionen inne.

"Ich bin Fosun für diese Investitionsmöglichkeit dankbar und ich freue mich, dass ich St. John mit in eine neue Ära begleiten darf -eine ikonische, amerikanische Marke mit dem Potenzial einer enormen weltweiten Reichweite", erklärte Herr Beetz. "Ich freue mich darauf, mit den Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten, um eine starke Führungsstruktur zu schaffen, mit der sich das Unternehmen für ein zukünftig noch größeres weltweites Wachstum positionieren kann."

"Wir bewundern Bernd Beetz seit einer Weile und sind sehr erfreut, ihn als unseren neuen Vorstandsvorsitzenden für den Vorstand von St. John gewinnen zu können", erklärte Patrick Zhong, leitender Geschäftsführer von Fosun International. "Das Potenzial der Marke ist enorm und es gibt niemand besseren als Bernd, um dieses Potenzial auszuschöpfen."

Informationen zu St. John Knits Das Unternehmen St. John, einer der führenden Namen im Bereich der amerikanischen Mode, wurde im Jahr 1962 gegründet. St. John hat sich von einem familiengeführten Unternehmen zu der weltweiten Luxusmarke entwickelt, die wir heute kennen. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz sich im Südkalifornien befindet, beschäftigt inzwischen mehr als 2.500 Mitarbeiter und ist ein vertikaler Betrieb mit weltweit ansässigen Büros. Seine Kollektionen werden über erstklassige Facheinzelhändler in 26 Ländern und 25 Einzelhandelsboutiquen, die sich im Unternehmensbesitz befinden, verkauft. Weitere Informationen zu St. John finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter www.discoverstjohn.com.

Web site: http://www.discoverstjohn.com/

