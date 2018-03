Die Bayern holen sich vor Saisonstart bereits vier Titel

Gzira (OTS) - Uli Hoeneß Cup, Telekom Cup, Audi Cup, Supercup 2013 -wenn es nach den Buchmachern von Online-Sportwetten-Pionier Interwetten geht, dann startet der FC Bayern München bereits mit vier Titeln in die neue Bundesligasaison. Die Meisterquote beträgt unglaubliche 1,40!

Bleiben die Bayern unschlagbar? Sollten Sie daran glauben, dann können Sie bei Interwetten eine Menge Geld verdienen. Wenn Schweinsteiger und Co. ihren Meistertitel verteidigen, dann wartet der 1,4-fache Einsatz auf Sie! Genauso, wie eine Menge FC Bayern-Spezialwetten!

Da ist für jeden etwas dabei: Wie viele Tore erzielt Mario Mandzukic in der kommenden Spielzeit? Wirft Dortmund die Bayern aus dem DFB-Pokal oder der Champions League? Holen die Bayern mehr Punkte als 1860 München und der 1. FC Nürnberg zusammen? Auf all das und vieles mehr, können Sie ab sofort bei Interwetten wetten!

Die Buchmacher-Profis von Interwetten glauben daran, dass der FC Bayern mindestens 18 (!) Spiele zu null spielen wird, also kein Gegentor bekommt. Jedoch steht bereits jetzt fest, dass die Bayern wahrscheinlich nicht so viele Punkte sammeln werden, wie in der Vorsaison. Lahm & Co. werden sich aber, wenn es nach den Experten von Interwetten geht, mehr Punkte als Red Bull Salzburg (Österreich) und der FC Basel (Schweiz) erspielen, jedoch nicht so viele wie Manchester United oder Juventus Turin.

Werner Becher, Chief Executive Officer der Interwetten Group

"Mit dem FC Bayern Special wollen wir den Leistungen des deutschen Rekordmeisters Rechnung tragen. Unsere Buchmacher-Experten haben eine Menge an tollen Wetten für unsere Kunden zusammengestellt, da ist für jeden etwas dabei. Holen die Bayern die Champions League? Ihre Entscheidung ist gefragt! Nutzen Sie unser tolles "Bayern Special" noch heute für Ihre Wette!"

