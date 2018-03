Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 19.7.: ERC-Präsidentin Helga Nowotny im Interview

Wien (OTS) - "Optimistische Realistin" lautet der Titel eines Gesprächs, das Astrid Petermann für "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" mit der Präsidentin des Europäischen Forschungsrates, Helga Nowotny, über den Forschungsstandort Österreich geführt hat - zu hören am Freitag, den 19. Juli um 9.44 Uhr in Ö1.

Sie ist die Grande Dame der österreichischen Forschung - die 75-jährige Helga Nowotny, Wissenschaftsforscherin und Präsidentin des Europäischen Forschungsrates. Dieses Gremium finanziert sowohl talentierte Nachwuchsforscher als auch etablierte Spitzenforscher im Bereich der Grundlagenforschung und hat in den vergangenen fünf Jahren knapp 7,5 Milliarden Euro an Förderungen vergeben. Ihre Karriere hat Nowotny als Universitätsassistentin in Wien begonnen, Studienaufenthalte und Professuren haben sie in die USA, nach Deutschland, Frankreich und in die Schweiz geführt. In der "Saldo"-Sommerinterviewreihe spricht die gebürtige Wienerin darüber, was Österreich tun muss, um im Bereich Forschung und Entwicklung wettbewerbsfähig zu bleiben und den Anschluss an die Weltspitze nicht zu verlieren. Nowotny fordert Reformen im Bildungssystem, ein Ende des parteipolitischen Hick-Hacks und mehr Geld für die heimischen Universitäten. Denn nur so könnten Talente gefördert und kluge Köpfe aus dem Ausland wieder zurück nach Österreich geholt werden. Warum das so wichtig ist? Weil Forschung und Innovationen ein Garant für Arbeitsplätze und Wohlstand sind, so Nowotny.

