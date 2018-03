ORF SPORT + mit der Live-Übertragung des Erste-Liga-Spiels FC Liefering - SV Mattersburg

Am 19. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 19. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiels FC Liefering - SV Mattersburg um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Wakeboard-Event "Wake the Line" um 22.25 Uhr sowie Folge 20 des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.50 Uhr.

In der ersten Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga kommt es in Salzburg zum Duell zwischen Aufsteiger FC Liefering und dem Absteiger aus der tipp3-Bundesliga SV Mattersburg. Der FC Liefering schaffte in der Relegation gegen den LASK souverän den Aufstieg. Nach einem 2:0-Heimsieg im Hinspiel siegten die Salzburger auch im Rückspiel in Linz mit 3:0. Die Mattersburger hatten in der tipp3-Bundesliga den Klassenerhalt fast schon fixiert. Doch in einer an Dramatik nicht mehr zu überbietenden letzten Runde wurden die Burgenländer noch auf den letzten Platz durchgereicht. Kommentator ist Christopher Pöhl. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht über die Pannonia-Carnuntum Historic-Rallye.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 18. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

