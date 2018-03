"Wenn die Musi spielt" am 20. Juli live in ORF 2

Das "Sommer-Open-Air 2013" in Bad Kleinkirchheim/St. Oswald

Wien (OTS) - "Die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers werden auch heuer wieder die Kärntner Nockberge zum Beben bringen", freut sich "Musi"-Präsentator Arnulf Prasch auf das "Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air 2013", das am Samstag, dem 20. Juli, um 20.15 Uhr live aus Bad Kleinkirchheim/St. Oswald auf dem Programm von ORF 2 steht. "Und weil es zu zweit einfach mehr Spaß macht, habe ich dabei charmante Unterstützung - Stefanie Hertel wird erstmals gemeinsam mit mir unser Open Air als Komoderatorin präsentieren!", so Prasch weiter. Die erfolgreiche Sängerin aus Deutschland feiert dabei ein rundes Jubiläum, denn vor genau 30 Jahren hat sie ihren ersten Auftritt absolviert. Auch Erwin Aschenwald hat Grund zum Feiern, er hat vor 40 Jahren die Mayrhofner gegründet und kommt mit neuen Melodien zum Open Air. Anita und Alexandra Hofmann freuen sich über 25 gemeinsame Bühnenjahre. Bei den Edlseern ist es das 20-jährige Bühnenjubiläum, das Marc Pircher bereits im Vorjahr gefeiert hat, was ihn aber nicht davon abhält auch heuer mit Hits im Gepäck wieder dabei zu sein. Ebenfalls in Bad Kleinkirchheim mit dabei: Andreas Gabalier, Andy Borg, Francine Jordi, Semino Rossi, Charly Brunner & Simone, die Münchner Zwietracht und Nik P.

"Stars, Hits und gute Laune in der wunderschönen Naturkulisse der Kärntner Nockberge, das präsentieren wir auch heuer wieder beim 'Musi-Open-Air' - und dank unseres neuen Partners, des MDR, wird auch in Deutschland ein Millionenpublikum die einzigartigen Bilder aus Kärnten genießen können", verrät ORF-TV-Unterhaltungschef Edgar Böhm. "Gemeinsam werden neue Ideen verwirklicht und lieb gewonnene Traditionen beim 18. 'Sommer-Open-Air' natürlich beibehalten."

Das "Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air 2013" am 20. Juli live in ORF 2

Musikalisch starten diesmal die Edlseer, gefolgt vom Kärntner Schlagersänger Silvio Samoni, der erstmals beim "Sommer-Open-Air" auftritt. "Sag was kostet die Welt" fragen danach Anita & Alexandra Hofmann, dann begeistert Marc Pircher mit einem Medley und präsentiert den Sieger der Harmonika-WM im Zillertal, Alexander Pamer, der auch seine Gruppe Volxrock mitgebracht hat. Eine Premiere feiern Charly Brunner & Simone, die erstmals gemeinsam ein Album produziert haben, und machen dann die Bühne frei für die Münchner Zwietracht, die in den Nockbergen so richtig für Stimmung sorgen werden. Die Sondercombo und die Alpenrebellen leiten musikalisch über zu Andy Borg, der einige Hits mit zum "Sommer-Open-Air" gebracht hat. Auch Komoderatorin Stefanie Hertel sorgt für beste musikalische Unterhaltung, bevor Erwin Aschenwald und seine Mayrhofner mit neuen Hits auf die Bühne kommen. Hitverdächtig geht es weiter: Das Nockalm Quintett, die Meissnitzer Band, die charmante Schweizerin Francine Jordi, und schließlich Nik P. mit seinem nachdenklichen Titel "Berlin" werden das Publikum ebenso begeistern wie Semino Rossi und der Volksrock'n'Roller Andreas Gabalier.

"Dazu zeigen wir die schönsten Bilder aus Kärnten, und das Publikum kann miterleben, wie aus meiner Komoderatorin Stefanie Hertel Schritt für Schritt eine Wahlkärntnerin wird, die meine Heimat als Naturparadies, aber auch auf dem Sektor der Kultur, Kulinarik, Sprache und auch Tracht besser kennenlernt", freut sich Arnulf Prasch. "Kärnten erinnert mich sehr an meine Heimat, das Vogtland, die Berge und die freundlichen Menschen sind einfach Spitze", sagt Stefanie Hertel.

Restkarten für das "Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air" sowie weitere Informationen gibt es beim Tourismusverband Bad Kleinkirchheim unter der Telefonnummer 04240/8212.

"Starnacht" auf der ORF-TVthek, VIP-Package und Newsletter bei ORF insider

Fans können das "Wenn die Musi spielt - Sommer-Open-Air" auch nachträglich als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) abrufen. Live in Bad Kleinkirchheim dabei sein werden die Gewinner des ORF insider-"Musi"-Gewinnspiels: Unter insider.ORF.at wurde im Vorfeld des Events ein VIP-Package - inklusive Übernachtung, Zutritt zum Backstagebereich und Meet and Greet mit den Stars der Show -verlost. Ein eigener Newsletter sowie ein Nachbericht runden das insider.ORF.at-Angebot ab.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at