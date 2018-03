Unterstützung für "kleine Leute" - Stadt Traiskirchen setzt einzigartige Sozialinitiative gegen Lebensmittelpreis-Explosion

"Essen auf Rädern" wird zur Abfederung der drastischen Preissteigerungen der Lebensmittelkosten verbilligt

Traiskirchen (OTS) - Als mehr als einen "symbolischen Schritt" kann die Traiskirchner Stadtinitiative zur Senkung des "Essen auf Rädern" - Preises der bezeichnet werden.

"Gerade die sozial schwachen Haushalte spüren die explodierenden Lebensmittelkosten. Die Preisanstiege bei Gemüse mit mehr als +10 %, Obst mit ca. +8 % und Fleisch +6,3% sind dabei besonders hart. Auch Brot, Getreideerzeugnisse, Milch, Käse und Eier wurden im Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund drei Prozent teurer", stellt STR Andreas Babler die erdrückende Sachlage für die sogenannten "kleinen Leute" dar.

Traiskirchen macht nun etwas, das bei öffentlichen Angeboten an Dienstleistungen wohl historisch nicht allzu oft geschehen ist.

"Der Preis für die Sozialleistung "Essen auf Rädern" verbilligt sich zukünftig pro Portion für alle Menschen, die bisher den Mindesttarif (MindestpensionistInnen, andere schwache Haushalte oder Einzelpersonen) bezahlt haben um 20 Cent pro Mahlzeit - bei Menschen mit etwas höherem Einkommen um 10 Cent." Das kündigte Fritz Knotzer, der die Aktion "Essen auf Rädern" vor mehr als 25 Jahren als damalig junger Bürgermeister eingeführt hat, heute an.

In Zukunft erspart sich beispielsweise ein Mindestpensionist/ eine Mindestpensionistin durch diese Inititative pro Monat ca. 6 Euro. Im Jahr somit ca. 70 Euro, rechnet STR Andreas Babler diesbezüglich vor.

"Somit können die teilweise explodierenden Kosten für Lebensmittel gerade für die sozial schwächeren MitbürgerInnen abgefedert werden", betont STR Franz Himstedt.

Und Andreas Babler weiter: "Diese Parameter in der Inflationsberechnung treffen überdurchschnittlich hart die sozial schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft. Denen nützt es auch nichts wenn andere Produkte wie Städteflüge, PC Zubehör oder ähnliches billiger werden, da sie sich solchen Luxus eh nur selten bis nie leisten können."

"Ein dementsprechender Antrag wird in der nächsten Gemeinderatssitzung von der SPÖ eingebracht werden", so STR Andreas Babler. In Richtung Bundesgesetzgebung fordern die Traiskirchner "eine Preiskontrolle und einen gesetzlichen Rahmen. Es braucht generell eine staatliche Regulierung von Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln."

"Die Traiskirchner Initiative ist jedenfalls wohl eine Art Lichtquelle in dieser so kühlen und harten Zeit für die sogenannten "kleinen Leute", schloss Babler.

Rückfragen & Kontakt:

STR Andreas Babler

Leiter Bürgermeisteramt

ababler @ traiskirchen.gv.at

Tel.: 0664-1803023