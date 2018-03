Bundespräsident Heinz Fischer gratuliert Nelson Mandela zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat dem langjährigen Präsidenten der Republik Südafrika Nelson Mandela zum 95. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen große Bedeutung im weltweiten Ringen um Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung sowie als Wegbereiter des versöhnlichen Übergangs von der Apartheid zu einem gleichheitsorientierten, demokratischen Südafrika würdigt. "Ihren großen Qualitäten als Führungspersönlichkeit, Ihrer Weisheit, Ihrem großen Herz und Ihrer Menschlichkeit ist es zu verdanken, dass dieser historische Wandel erreicht werden konnte", so der Bundespräsidenten in seinem Schreiben. Er wünscht Nelson Mandela eine baldige Besserung. "Ich bin mit meinen Gedanken bei Ihnen und Ihrer Familie".

