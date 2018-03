"Bewusst gesund": Karate-Oma - Kampfsport als Jungbrunnen

Außerdem am 20. Juli: Tipps für richtiges Stressmanagement

Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 20. Juli 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Endlich Bikinifigur - 50 Kilo weniger

Im Bikini schwimmen gehen - das war Annette Mayers heiß ersehntes Ziel. Bei 1,70 Metern Körpergröße und 113 Kilogramm war es ein Ziel, das allerdings nicht so einfach zu erreichen war. Erst nach der Geburt des zweiten Kindes im September 1998 war ihr klar: Im nächsten Sommer sollte sich ihr Traum von der Bikinifigur erfüllen. Von da an begannen die Kilos zu purzeln, 50 waren es insgesamt, als Annette Mayer endlich in den heiß ersehnten Bikini schlüpfen konnte. Ihr Erfolgsrezept: Pro Tag ließ sie eine Mahlzeit ausfallen und begann sich endlich auch wieder sportlich zu betätigen. Außerdem hat sie sich fest vorgenommen, nie wieder Gewicht zuzulegen. Das "Bewusst gesund"-Team hat Annette Mayer vor kurzem besucht, um nachzusehen, was aus den guten Vorsätzen geworden ist. Gestaltung: Nadine Friedrich.

Tanz auf dem Seil - macht geheime Muskeln fit

Seiltanzen hilft, die kleinen tiefliegenden Muskeln der Arme, der Schultern und des Rückens zu trainieren und soll auch die Knie- und Hüftgelenke kräftig machen. Das Seil, genauer gesagt ein wenige Zentimeter breites, elastisches Band, ist nicht sehr hoch über dem Boden gespannt. Sportwissenschafter sind davon überzeugt, dass das sogenannte "Slacklining" auch die Koordination, Konzentration und das Reaktionsvermögen verbessert. Mittlerweile ist dieser neue Trend nicht nur ein Geheimtipp unter Profis, auch immer mehr ehrgeizige Hobbysportler versuchen sich beim "Tanz auf dem Seil". "Bewusst gesund" zeigt, wie es geht und warum es wirkt. Gestaltung: Andi Leitner.

Karate-Oma - Kampfsport als Jungbrunnen

Frei nach Udo Jürgens' "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" beschloss Evelyne Kiss nach ihrer Pensionierung und der Geburt des ersten Enkels, endlich etwas für sich selbst zu tun. Sie entschied sich aber, anders als vielleicht angenommen, nicht für eine herkömmliche Sportart wie Schwimmen oder Nordic Walken. Evelyn Kiss hat ihr Herz für Karate entdeckt und ist seitdem eine leidenschaftliche Anhängerin dieser asiatischen Kampfsportart. Sie ist übrigens fest davon überzeugt, dass sie dank ihrer Aktivitäten weniger gesundheitliche Probleme hat und echt fit geworden ist. Die Universität Regensburg hat in einer Studie festgestellt, dass Karate sogar zu Glücksgefühlen verhelfen soll. "Bewusst gesund" hat die flotte Karateka und ihre Mitstreiterinnen in ihrem Kurs besucht und beim Training beobachtet. Gestaltung: Steffi Hawlik.

"Bewusst gesund"-Tipp: Richtiges Stressmanagement durch Sport und Bewegung

Viele Menschen klagen über Erschöpfung, Frust und Überforderung. Sie fühlen sich gestresst - und Stress kann krank machen. Wichtig ist es daher, Wege aus dieser Situation zu finden, bevor die Gesundheit darunter leidet. Tipps dazu gibt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

