Perhab: Innenministerin sorgt für mehr Sicherheit im Cyberspace

ÖVP-Bundesrat in der Aktuellen Stunde zur Cyber-Sicherheit in Österreich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Das Thema könnte aktueller nicht sein", verwies der ÖVP-Bundesrat Franz Perhab in der heutigen Aktuellen Stunde des Nationalrats zum Thema Cyber-Sicherheit in Österreich auf den um Asyl ansuchenden Edward Snowden. Cyberspace sei auch in Österreich nicht nur angekommen, es gebe auch Handlungsbedarf. "Wir sind nicht nur eine Insel der Seligen, sondern müssen alle Anstrengungen unternehmen, um international zusammenzuarbeiten und unsere Hausaufgaben effizient zu erledigen."

Cyberspace ermögliche die Verbreitung und Übertragung unterschiedlicher Informationen in einem enormen Tempo, hob Perhab als Beispiel hervor, dass pro Minute weltweit 204 Millionen E-mails übermittelt werden. Cyberspace habe aber auch großen Einfluss auf den Wirtschafts- und Handelsraum. Schätzungen gehen davon aus, dass sich die die weltweiten E-Commerce-Geschäfte innerhalb kürzester Zeit verdoppelt könnten. In Österreich nützen bereits 42 Prozent eBay bzw. wickeln Bestellungen online ab. "Das ist allerdings nicht nur eine bequeme Abwicklung von Geschäften, sondern birgt natürlich auch für die Konsumentinnen und Konsumenten eine Gefahr vor kriminellen Anbietern."

Innenministerin Mag. Johanna Mikl-Leitner befasse sich bereits seit Jahren mit diesem Thema und habe entsprechend reagiert. "In Zusammenarbeit mit anderen Ministerien konnten Maßnahmen gesetzt werden, die zu mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger führen." Perhab verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Cyber Security Initiative des Innenministeriums und des KSÖ (Kuratorium Sicheres Österreich), mit der es gelungen sei, das Bewusstsein für Cyber Sicherheit bei Entscheidungsträgern zu verstärken und auch ein partnerschaftliches Vorgehen zwischen Staat und Wirtschaft im Hinblick auf Entwicklung der österreichischen Strategie für Cyber Sicherheit zu forcieren.

"Wir sorgen dafür, dass Österreichs Bürgerinnen und Bürger in Zukunft das Internet nicht nur nützen können, sondern auch vor Kriminellen geschützt werden", schloss der Bundesrat.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at