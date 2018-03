VP-Heintzinger: Tote Baustelle verstellt Parkplätze in Hernals - Wie lange noch?

Wien (OTS) - Pleiten, Pannen und Parkplatznot in der Andergasse in Wien-Hernals. Seit Wochen sind dort Bauarbeiten im Gange, die komplett ins Stocken geraten sind, weil der Baukonzern Alpine in Konkurs gegangen ist. Die Anrainer sind verzweifelt, denn es könnte eine jahrelange, ungeklärte Situation entstehen. Staub, Schmutz und verhinderte Parkplätze inklusive. Es fehlen in den zu schmalen und steilen Gassen in diesem Grätzel ohnehin schon Parkplätze. Nun werden Parkplätze auch noch von untätigen Baggern verstellt.

"Wie lange noch? Nun haben endlich auf Druck der Bevölkerung und der Hernalser ÖVP die Verantwortlichen von ihrer - für solche Fälle vorgesehenen - "Notkompetenz" Gebrauch gemacht und mittels Direktvergabe die Fertigstellungsarbeiten an die HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft, vergeben. Der entsprechende Beschluss zur Fertigstellung der Bauarbeiten wurde am 17.7.2013 im Finanzausschuss von Hernals nachträglich genehmigt", so der Bezirksparteiobmann der ÖVP Hernals, Mag. Klaus Heintzinger.

