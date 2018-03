"Sarah Wieners erste Wahl" am 21. Juli in ORF 2

"Milch aus Transsilvanien" - Folge vier der neuen kulinarischen Reihe der Spitzenköchin

Wien (OTS) - Zu Gast in Transsilvanien - in der vierten Folge ihrer Reihe "Sarah Wieners erste Wahl" begibt sich die Spitzenköchin in die Stadt Mosna in Rumänien. Am Hof des Milchbauern Willi Schuster lernt sie Wissenswertes über die Produktion von qualitativ hochwertiger Milch und biologischen Michprodukten und hilft den Selbstversorgern sogar beim Verkauf auf dem heimischen Wochenmarkt - zu sehen am Sonntag, dem 21. Juli 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2. Bei Jonas Schäfer, dem deutschen Koch des Restaurants "Valea Verde" lernt Sarah Wiener außerdem über die rumänische Gulaschtradition, die sogar noch aus der früheren k. u. k. Monarchie stammt.

"Sarah Wieners erste Wahl" - Folge 4: "Milch aus Transsilvanien" am 21. Juli in ORF 2

Ins sagenumwobene Transsilvanien geht es in der vierten Folge für Sarah Wiener. Sie besucht Familie Schuster in der kleinen Stadt Mosna (Meschen) im ländlichen Rumänien. Willi Schuster ist, wie viele andere Bauern in dieser Region auch, Siebenbürger Sachse, Angehöriger einer deutschen Minderheit, die seit 900 Jahren hier lebt. Bei Sarahs Besuch beginnt Willi seinen Tag wie immer um sechs Uhr morgens mit dem Melken seiner Kühe. Die Schusters sind Selbstversorger, denn aus der Milch produzieren sie Käse, Butter, Topfen und Obers. Gemeinsam mit Sarah stellt Lavinia Schuster in ihrer kleinen Küche einen speziellen Käse, den Mutschli, und Butter her, die in eine spezielle Form geknetet wird. Je nach Futter und Jahreszeit schmeckt die Butter unterschiedlich und hat auch verschiedene Farben - dunkelgelb im Sommer und fast weiß im Winter.

Mit dem Pferdewagen geht es zu Willi Schusters Feldern, auf denen er Weizen, Mais, Roggen, Hafer und Luzerne, eine jahrhundertealte Futterpflanze anbaut. Alle selbst erzeugten Produkte, die nicht für den Hausgebrauch sind, werden auf Märkten, dem einzigen Bioladen in Hermannstadt oder an das Restaurant "Valea Verde", das von dem deutschen Koch Jonas Schäfer geführt wird, verkauft. Jonas Schäfer schätzt die hohe biologische Qualität der Produkte vom Hof der Schusters. Für Sarah hat er Kalbsrahmgulasch mit Pasta vorbereitet. Auf den ersten Blick ungewöhnlich, doch Jonas Schäfer erklärt, dass dieser Teil Rumäniens lange Zeit zur k. u. k. Monarchie gehörte, was auch die Gulaschtradition von einst erklärt. Auf dem heimischen Wochenmarkt hilft Sarah Familie Schuster beim Verkauf. Hier findet sie auch einige Ideen für ihr Abschiedsessen: pikante Topfenfleckerl und süßer Milchrahmstrudel. Für die Schusters eine neue kulinarische Erfahrung.

"Sarah Wieners erste Wahl" steht jeweils Sonntag um 17.05 Uhr auf dem Programm von ORF 2 - die Sendetermine im Überblick:

Folge 5: Sonntag, 28. Juli: "Olivenöl aus Kreta"

Folge 6: Sonntag, 4. August: "Huhn aus der Gascogne"

Folge 7: Sonntag, 11. August: "Kabeljau von den Lofoten"

Folge 8: Sonntag, 18. August: "Schaf aus der Haute-Provence"

Folge 9: Sonntag, 25. August: "Honig aus Schwaben"

Folge 10: Sonntag, 1. September: "Erdäpfel aus der Steiermark"

"Sarah Wieners erste Wahl" in der ORF-TVthek und der "ORF nachlese"

"Sarah Wieners erste Wahl" ist eine Koproduktion von ARTE und ORF, hergestellt von der zero one film, Berlin. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar. Die "ORF nachlese" begleitet den Sommer über "Sarah Wieners erste Wahl" und widmet der kulinarischen Reihe ein mehrseitiges "Extra" in den "ORF nachlese"-Ausgaben von Juli, August und September. Neben ihren Reiseberichten zu den Ursprüngen unserer Grundnahrungsmittel gibt es jede Menge Hintergrundinfos zu den regionaltypischen Lebensmitteln und deren Produktion sowie exklusiv alle Rezepte zum Nachkochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at