Samsung entwickelt erste NVMe basierte 2,5-Zoll-SSD für Enterprise-Storage-Lösungen der nächsten Generation

Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer bei innovativer Speichertechnologie, gibt die erfolgreiche Entwicklung der industrieweit ersten NVM Express* (NVMe) SSD (Solid State Drive) mit 2,5 Zoll Formfaktor und PCIeSchnittstelle bekannt. Das Unternehmen hat damit eine Pionierleistung auf dem Markt für High-Value Enterprise-Storage-Lösungen vollbracht.

Die neu entwickelte 1,6TB High-Speed-SSD erreicht eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 3.000MB/s. Sie kann damit 500GB Daten (dies entspricht 100 Full HD Spielfilmen mit je 5GB) in weniger als 3 Minuten verarbeiten. Gegenüber anderen Produkten mit ähnlichen Spezifikationen ist die neue SSD 14 mal schneller als eine High-End Enterprise Festplatte für den Einsatz in Servern und sechsmal schneller als Samsungs bisherige High-End Enterprise Storage SSD.

Die random-read-Performance der XS1715 erreicht bis zu 740.000 IOPS (Input Output Operations Per Second). Dies ist über zehnmal so schnell wie die derzeit verfügbaren High-End Storage SSDs .

Angeboten wird die neue NVMe SSD XS1715 in Versionen mit 400GB, 800GB und 1,6TB. Sie befindet sich auch auf der NVMe Integrators List (IL)**. Dies vereinfacht den Umgang mit der SSD und macht aus ihr eine hochzuverlässige Lösung für Rechenzentren und Kunden aus dem Bereich Server Storage. Die System-Leistungsfähigkeit lässt sich beachtlich erhöhen, indem man die revolutionäre neue Technologie an Stelle einer 2,5-Zoll-HDD oder einer 2,5-Zoll-SATA-SSD einsetzt.

In den nächsten Jahren will Samsung weitere NVMe SSD-Produkte mit zunehmend höheren Leistungen entwickeln. Indem Samsung durch die Produktion von Low-Power (Green) NVMe-Lösungen seine umweltfreundliche Kooperation mit weltweit aktiven Enterprise-Kunden stärkt, unterstützt der Hersteller seine Server- und Storage-Kunden, die Effizienz ihrer IT-Investitionen zu maximieren.

* Hinweis für Redakteure: NVM Express (Non-Volatile Memory Express) ist eine optimierte, hochleistungsfähige, skalierbare Host-Controller-Schnittstelle mit einem durchgängigen Register-Interface und Befehlssatz, entwickelt für Enterprise- und Client-Systeme, die PCIe SSDs nutzen.

** Hinweis für Redakteure: Die NVMe Integrators List (IL) dient Komponentenherstellern dazu, die Konformität zur NVMe-Spezifikation und Interoperabilität zu anderen NVMe-Produkten zu ermitteln.

