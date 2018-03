Zurich-Studie: Österreicher zählen mehr auf Versicherungsberater als auf Nachbarn

Ehe- bzw. LebenspartnerIn bietet größte Unterstützung

ÖsterreicherInnen bevorzugen persönlichen Kontakt vor Social Media & Co.

Emotionaler Beistand wichtiger als finanzielle Hilfe

Auch wenn Blut bekanntlich dicker ist als Wasser, können sich laut einer aktuellen Zurich-Umfrage* die ÖsterreicherInnen dennoch am meisten auf Ehe- bzw. LebenspartnerIn verlassen. Die Mama kommt mit großem Abstand nur an zweiter Stelle und auf Versicherungs- und BankberaterIn kann man mehr zählen als auf die Nachbarschaft. Die in diesem Zusammenhang durchgeführte Online-Befragung knüpft an die neue Markenkampagne von Zurich an und untersuchte, wer wann und auf welche Art und Weise für die ÖsterreicherInnen da ist, wenn es darauf ankommt.

Freunde bieten mehr Zuwendung als der Vater

Für 65% ist laut Zurich-Umfrage die/der (Ehe-)PartnerIn der Fels in der Brandung und immer da, wenn man sie/ihn braucht. An zweiter Stelle - jedoch mit einem Rückstand von 30 Prozentpunkten - können die ÖsterreicherInnen auf die Mama bauen. Nur in Salzburg (55%) und Tirol (43%) ist die mütterliche Zuwendung größer. Freunde und Bekannte (32%) bieten beinahe genauso viel Rückhalt wie die Mutter und mehr als der Vater (23%).

Versicherungsberater unterstützt mehr als Nachbarschaft

Das österreichische Nachbarschaftsverhältnis scheint dagegen eher angespannt zu sein. Gerade mal 3% können bei Problemen auf Unterstützung von nebenan hoffen, wobei man in Wien am wenigsten auf die Nachbarschaftshilfe vertraut (1%). Statt von den Nachbarn, Verwandten (12%) oder beispielsweise dem eigenen Haustier (5%) fühlen sich die ÖsterreicherInnen mehr von ihrer/m Bank- bzw. VersicherungberaterIn (13%) aufgefangen. Letzterer ist vor allem nach Autounfällen die erste Anlaufstelle. Hier wird auch deutlich, wie sehr die persönliche Hilfe zählt: 67% kontaktierten die/den BeraterIn lieber direkt, anstatt online zu gehen oder eine Hotline anzurufen.

Für mehr als zwei Drittel der ÖsterreicherInnen ist der emotionale Beistand die wertvollste Art der Unterstützung, gefolgt von der praktischen Hilfe in Form von Zeit oder Arbeitskraft (56%). Weitaus weniger wichtig erachtet man hingegen den finanziellen Support (28%). Und auch körperliche Nähe bietet nur wenigen Trost: lediglich einer/m von fünf Befragten hilft bei Problemen eine Umarmung.

Persönlicher Kontakt trumpft Social Media

Besonders in schwierigen Situationen kommen Handy und Social Media nicht an die Bedeutung des persönlichen Kontakts heran. Denn laut 68% der Umfrage-TeilnehmerInnen ist dieser wichtiger als Zuspruch via SMS, Facebook oder Skype. Für immerhin knapp ein Drittel ist die digitale Welt jedoch mindestens genauso wichtig wie das persönliche Miteinander. Besonders in Salzburg loggt man sich bei Problemen schnell bei Facebook ein bzw. greift zum Mobiltelefon (44%).

"Da sein, wenn es darauf ankommt" - Zurichs neue Markenkampagne

"Wer ist immer für Sie da?" ist auch das Motto der im Mai lancierten TV-, Print- und Online-Kampagne von Zurich. Rund um dieses Thema können KundInnen und Interessierte auf der Microsite www.zurich.at/dasein und der Facebook Page des Unternehmens noch bis Ende Juli ihre ganz persönlichen Video-, Foto- oder Text-Beiträge veröffentlichen. "Für unsere KundInnen da zu sein, wenn es drauf ankommt, das sehen wir als unsere zentrale Aufgabe bei Zurich. Dementsprechend stellen wir die Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unserer Kampagne und bieten ihnen eine Plattform, um sich bei den wichtigsten Menschen in ihrem Leben zu bedanken", so Hans-Peter Ganz, Chief Marketing Officer bei Zurich Österreich. Über die eingesendeten Beiträge wird abgestimmt, auf die GewinnerInnen warten attraktive Preise.

Ein Foto von Hans-Peter Ganz sowie Bildbeispiele des Gewinnspiels "Wer ist immer für Sie da??" finden Sie hier:

http://www.zurich.at/presse/presseaussendungen/18072013

* Zurich Online-Befragung, 18. Juni bis 10. Juli 2013, 397 KundInnen (repräsentativ für Zurich-Portfolio)

