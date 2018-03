EANS-Adhoc: TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG / Personelle Veränderungen

Vorstand/Personalie

18.07.2013

Die an der Wiener Börse notierte TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG mit Sitz in Wien, Österreich, gibt personelle Veränderungen bekannt:

In der Aufsichtsratssitzung am Abend des 17.07.2013 hat der Aufsichtsrat das Angebot von Herrn DI Stephan Dertnig seine Vorstandsfunktion niederzulegen angenommen. Herr DI Dertnig scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Die Amtsniederlegung von Herrn DI Dertnig soll den Einstieg eines potentiellen neuen Investors erleichtern.

Herr Klaus Hennerbichler, der das Unternehmen in der Vergangenheit schon über 12 Jahre begleitet hat und umfassendes Plantagen-Know-How besitzt, wurde mit sofortiger Wirkung interimsmäßig zum alleinvertretungsbefugten Vorstandsmitglied bestellt.

Im Namen des Aufsichtsrats spricht der Vorsitzende, Graf Gotthard Pilati von Thassul zu Daxberg, Herrn DI Dertnig seinen Dank für sein Engagement aus und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Beschreibung der THI AG:

Die TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG (THI AG) mit Sitz in Wien, Österreich, und deren Tochterunternehmen (THI-Konzern) sind ein auf nachhaltige Bewirtschaftung von Teakholzplantagen spezialisiertes, an der Wiener Börse notiertes Unternehmen. Der THI-Konzern bietet sein Forstwirtschafts-Know-how als Serviceleistung externen Geschäftspartnern an und betreibt auch internationalen Teakrundholzhandel. Die TEAK-Aktie (ISIN: AT0TEAKHOLZ8, WKN: A0MMG7) ist seit März 2007 an der Wiener Börse im Marktsegment Standard Market Continuous gelistet und hat einen Streubesitzanteil von 47,1 %. Die Aktie wird auch an den Börsen Frankfurt, Berlin, Stuttgart und München gehandelt. Die TEAK-Aktie ist seit Juni 2009 im VÖNIX-Nachhaltigkeitsindex enthalten, die Mitgliedschaft wurde bis 2014 bestätigt. Die verantwortungsvoll geführten Teakwälder an der costa-ricanischen Pazifikküste haben aktuell eine Fläche von ca. 1.934 Hektar,worauf ca. 2 Millionen individuell gepflegte Teakbäume wachsen. Eine Vergrößerung der Plantagengesamtfläche wird angestrebt. Seit November 2008 sind vier Plantagen (850 ha) zertifiziert. Die Investition in das THI-Geschäftsmodell ist ein nachhaltiges und wachsendes Investment mit langfristiger Ausrichtung.

