Foglar/Leitl: Vertrauen der BürgerInnen in EU wieder zurück gewinnen

Präsidenten von Wirtschaftskammer und ÖGB fordern beim Europaforum Neumarkt Aufwertung der Sozialpartner auf EU-Ebene

Wien (OTS/ÖGB) - Die europäische Wirtschafts- und Schuldenkrise hat zu einer massiven Vertrauenskrise geführt: Immer mehr EuropäerInnen -vor allem in den südlichen Krisenstaaten, aber auch in Österreich und anderen Ländern - wenden sich laut jüngsten Studien von der EU ab. Das Vertrauen in die Lösungskompetenz hat massiv gelitten. Beim Europa-Forum der Europäischen Föderalisten im steirischen Neumarkt forderten daher die Sozialpartner-Präsidenten Erich Foglar (ÖGB) und Christoph Leitl (WKÖ) eine verstärkte Einbindung der Sozialpartner auf europäischer Ebene, um den Weg aus der Krise zu beschleunigen und das Vertrauen der BürgerInnen in die EU wieder zurückzugewinnen.

WKÖ-Präsident Leitl: "EU und Eurozone stecken in einer Rezession fest und die Arbeitslosigkeit steigt immer weiter. Europa muss dringend eine Antwort auf diese Probleme geben." Damit sich die Finanzkrise nicht zu einer sozialen Krise in Europa auswächst und das Friedensprojekt EU nicht gefährdet wird, fordert ÖGB-Chef Foglar eine effektive Einbindung der Sozialpartner in die wirtschaftspolitische Steuerung der EU, "um endlich aus der Abwärtsspirale aus Sparpolitik, Sozialabbau, Rekordarbeitslosigkeit und steigenden Staatsschulden herauszukommen."

Mit der Lösungskompetenz der Sozialpartner und als Umsetzungspartner der Politik könnten sie mithelfen, Europa wieder auf einen Wachstums-und Beschäftigungspfad zu bringen. "Die Sozialpartnerschaft lebt von Menschen und dem Gedanken der Mitbestimmung sowie der Solidarität. Diese Werte sind Eckpfeiler einer Demokratie und dürfen nicht dem freien Markt untergeordnet oder überlassen werden", warnt Foglar und fordert die Verankerung eines Sozialen Fortschrittsprotokolls im Primärrecht der EU.

Ein Ziel müsse jetzt aber sein, die Jugendarbeitslosigkeit bis 2020 auf drei Millionen zu halbieren. "Jetzt ist die Umsetzung entscheidend. Nur wenn Europa rasch Maßnahmen setzt - und zwar solche, die die BürgerInnen auch spüren - wird das Projekt Europa wieder an Vertrauen und Akzeptanz gewinnen", betonen Leitl und Foglar.

Kein Verständnis hat Leitl für jene, die infolge der aktuellen Situation das europäische Projekt überhaupt in Frage stellen wollen. "Die EU ist ein Zukunftssicherungsprojekt. Wir brauchen mehr Europa nicht weniger - insbesondere auch unter dem Blickwinkel der Globalisierung. Wenn Europa auf die Herausforderungen der Globalisierung Antworten findet, wenn es den Menschen für ihre persönliche Zukunft und in Bezug auf Einkommen, Arbeit und soziale Absicherung vernünftige Antworten geben kann, dann wird das Projekt Europa erfolgreich sein. Und dazu bedarf es der vollen und aktiven Mitwirkung der Sozialpartner."

