Weihnachtsbeleuchtung: Wiener FPÖ fordert Erleichterung für Kaufleute

Wien (OTS) - Kritik an neuen Auflagen beim Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung in Einkaufsstraßen hat die Wiener FPÖ geäußert. FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog und Freiheitlichen-Verkehrssprecher Toni Mahdalik nannten die jüngsten Pflichtenhefte der Magistratsabteilungen 33 und 46 am Donnerstag einen "Wust an Bürokratie". Die Auflagen würden Kaufleute wie Vereine "überfordern" und seien schlicht "nicht umsetzbar". Nachzuweisen seien zum Beispiel statische Gutachten sowie Prüfberichte über Verankerungshaken für die Beleuchtungen.

Einmal mehr kritisierten die Freiheitlichen zudem die geplante Umgestaltung der Mariahilfer Straße: 18 Millionen Euro für eine Begegnungszone seien "Verschwendung", zumal es sich nicht um eine "echte" Fußgängerzone handle.

