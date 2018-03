Bereits 250.000 Nutzer sind mit der ASFINAG APP auch unterwegs immer up to date

Kostenloser Service direkt auf das Smartphone - Zugriff auf 500 ASFINAG Webcams

Wien (OTS) - Aktuellste Verkehrsinformationen, Zugriff auf über 500 ASFINAG Webcams oder bequemer Kauf einer Videomautkarte - die ASFINAG APP ist maßgeschneiderter Wegbegleiter für alle, die auf den 2.178 Kilometern an Autobahnen Schnellstraßen in Österreich beruflich oder in Richtung Urlaub unterwegs sind. Ein neues Update bietet Kunden nun noch mehr Service: aktuellste Lkw-Parkplatz-Information für den Großraum Wien können ab sofort über die App UNTERWEGS bezogen werden. Darüber hinaus wurde eine Suche von Vertriebsstellen für Vignette und GO-Maut integriert. "Die App wird dauernd weiterentwickelt - wir setzen direkt die Wünsche der derzeit 250.000 App-Nutzer um. Dies gewährleistet, dass die App noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden maßgeschneidert wird. Jeder Nutzer hilft gleichzeitig, die Sicherheit weiter zu erhöhen", erklärt Bernd Datler, Geschäftsführer der ASFINAG Maut GmbH. Gerade zur Urlaubszeit finden App-Nutzer unkompliziert und rasch Informationen rund um Rastmöglichkeiten, Verkehrsbehinderungen, Baustellen oder Umleitungen.

Die ASFINAG App zeigt auch unterwegs, wo Pendler oder Urlauber Rastmöglichkeiten auf ihrem direkten Weg finden können. Das neueste Update wendet sich vor allem an Lkw-Fahrer: Die Lkw-Stellplatz-Information zeigt den Auslastungsgrad der im Großraum Wien zur Verfügung stehenden Parkplätze an. Ist ein Park- oder Rastplatz in das Lkw-Stellplatz-Infosystem eingebunden, erhalten die Fahrer den Auslastungsgrad der Parkplätze direkt auf das Smartphone. Der jeweils freie Parkplatz kann sofort angesteuert werden.

Zusammen mit dem ÖAMTC setzt die ASFINAG bei der App auch auf die schnellste Verkehrsinformation: Informationen zu Baustellen, Verkehrsaufkommen oder Behinderungen können ohne Probleme abgerufen werden. Darüber hinaus haben App-Nutzer Zugriff auf 500 ASFINAG Webcams, um sich selbst ein Live-Bild machen zu können.

Jeder Nutzer kann einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten

Sicher ist sicher - das denkt sich auch die ASFINAG und nutzt die App als direkten Draht zu den Autofahrern. Ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit - denn wenn Nutzer eine schlecht abgesicherte Baustelle, einen Gegenstand auf der Autobahn oder Fahrbahnschäden entdecken, kann diese Information über die App direkt an die ASFINAG übermittelt werden: Das Servicecenter der ASFINAG ist rund um die Uhr besetzt und kontaktiert die zuständigen Autobahnmeistereien umgehend. Damit leistet jeder seinen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Alexander Holzedl

Pressesprecher

+43 664 60108 18933

alexander.holzedl @ asfinag.at