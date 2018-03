Red Bull Media House nun auf kiosk.at - Zuwachs aus Österreich

Publikationen nun auch über Austria Kiosk verfügbar - "The Red Bulletin"-Magazin exklusiv nur für die FreeLounges

Wien (OTS) - Ein neuerlicher Magazin-Zuwachs kommt diesmal aus einem österreichischen Verlags-Haus: Ab sofort bietet die Red Bull Media House Publishing GmbH ihre Publikationen im Austria-Kiosk an. Über diesen von APA-DeFacto gehosteten "digitalen Zeitungsstand" stehen damit auf der Plattform www.kiosk.at nun knapp 160 österreichische und internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in digitaler Form zur Verfügung.

Mit dem regionalen und saisonalen Lebensstil-Magazin "Servus in Stadt & Land", dem wöchentlichen Entertainment-Magazin "Seitenblicke" rund um die österreichische und internationale High Society und "Terra-Mater", dem Natur- und Wissensmagazin aus dem Verlag, wächst das Kiosk-Angebot damit deutlich an.

"The Red Bulletin" wird darüber hinaus exklusiv in den FreeLounges - jene ausgewählten Standorte, an denen der Austria-Kiosk zum Online-Lesen ohne Registrierung zur Verfügung steht - angeboten werden. Das Magazin, das monatlich in vier Sprachen - Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch - und in einer weltweiten Auflage von 3,1 Millionen Exemplaren erscheint, beschäftigt sich mit Themen aus den Genres Action, Sport, Reise, Kultur und Musik.

"Mit der Aufnahme dieser vier Top-Magazine bauen wir die herausragende Position des Austria-Kiosk als Plattform zur elektronischen Vermarktung von Zeitungen und Magazinen weiter aus", erklärt Rüdiger Baumberger, Datenbank-Manager in der APA-DeFacto. About Austria-Kiosk:

Der Austria-Kiosk beinhaltet österreichische und internationale Zeitungen, Zeitschriften und Magazine in digitaler Form. Auf der Startseite unter www.kiosk.at findet sich eine Übersicht der angebotenen Medien. Nach einmaliger Registrierung genügt ein Klick plus Eingabe des Passworts, um die gewünschten Publikationen zu kaufen und herunterzuladen. Rund um die Uhr erhält man hier die gewünschten Medien gebündelt auf einer Plattform und mit einem Login. Wo auch immer man gerade ist - die angebotenen Publikationen in PDF-Form können mit einem entsprechenden Reader auf PC, Mac, Laptop und Tablet oder auf jedes andere internetfähige Gerät jederzeit downgeloadet und gelesen werden. Alle Medien sind ab dem jeweiligen Erscheinungstag 30 Tage im Austria-Kiosk verfügbar. Nach dem Kauf können Sie die Ausgaben auf Ihren Geräten bis zu fünf Mal herunterladen sowie dauerhaft abspeichern. Das Angebot im Austria-Kiosk wird laufend erweitert.

An ausgewählten Standorten steht der Austria-Kiosk als FreeLounge zum Online-Lesen ohne Registrierung zur Verfügung.

