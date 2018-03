Rosenmaier: 1,5 Milliarden Euro Konjunkturpaket für die nächsten 3 Jahre

Österreich innerhalb der EU einmal mehr Vorreiter

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Das von der Österreichischen Bundesregierung auf Initiative von Bundeskanzler Werner Faymann beschlossene Konjunkturpaket im Ausmaß von 1,5 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre untermauert wieder einmal Österreichs Vorbildfunktion innerhalb der EU. Während andere Länder gerade einmal darüber nachzudenken beginnen, für 2013 neue Initiativen für Beschäftigung und Wirtschaft auf den Weg zu bringen, hat Österreich hier seine Hausaufgaben bereits gemacht. Zu den wichtigsten Investitionsvorhaben gehören der Ausbau von Kinderbetreuungs-und Pflegeplätzen sowie Infrastrukturmaßnahmen im Hochwasserschutz, weiters Investitionen in Wohnbau, Tunnelsicherheit, Schiene, Straße und die Siedlungs- und Wasserwirtschaft", so der Wirtschaftssprecher der NÖ Sozialdemokraten, Klubobmann LAbg. Alfredo Rosenmaier.

"Obgleich Österreichs Arbeitslosenzahlen nach wie vor zu den die niedrigsten in Europa zählen, ist jeder Arbeitslose einer zu viel. Mit dem von der Regierung geschnürten Konjunkturpaket ist hier gut gegenzusteuern, wobei es festzustellen gilt, dass vor allem weitere europaweite Maßnahmen, wie beispielsweise das vor kurzem beschlossene Jugendbeschäftigungspaket, initiiert werden müssen. 68 Prozent der österreichischen Exporte gehen in die Europäische Union. Bleibt die Nachfrage europaweit weiterhin bescheiden, dann hat das Auswirkungen auf Österreich. Deswegen brauchen wir europaweite Beschäftigungsimpulse", so Rosenmaier.

