FPÖ-Kickl: ÖGB soll eigene Steuerrückstände bezahlen

Zusätzliche Belastungen des Mittelstandes sind keine Reform

Wien (OTS) - "Bevor der ÖGB in der Person seines Vorsitzenden höhere Steuern fordert und den Mittelstand mit Erbschafts- und Schenkungssteurern belasten will, soll er lieber seine eigenen Steuerschulden in Millionenhöhe bezahlen", sagte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl in Reaktion auf das gestrige Ö1-Interview von ÖGB-Präsident Foglar. "Es ist bezeichnend für die Doppelmoral der angeblichen Arbeitnehmervertreter, wenn sie auf der einen Seite höhere Steuern fordern und auf der anderen Seite selbst Stiftungen unterhalten, die ausschließlich dem Zweck der Verschleierung von Finanzaktivitäten dienen können", so Kickl, der eine Anfrage an Finanzministerin Fekter ankündigte in der die genaue Höhe der ÖGB-Steuerschulden erfragt werden solle.

Auch bezeichnend für die mangelnde Flexibilität der Gewerkschaft sei die totale Reformverweigerung Foglars, der die notwendige und sinnvolle Entlastung der Arbeitnehmer über Erbschafts- und Schenkungssteurern hereinbringen wolle. Damit nehme der ÖGB-Präsident seinen Mitgliedern viel Geld aus der linken Tasche um ihnen weniger Geld in die rechte Tasche zu schieben, zeigte Kickl den Pferdefuß der Foglar-Idee auf. Auch belaste Foglar damit die kleinen Häuselbauer und fleißigen Arbeiter, die ein Leben lang auf eine Eigentumswohnung gespart hätten, so Kickl, der daran erinnerte, dass Foglar unlängst "reich" mit 150.000 Euro beziffert habe, was bei einem kleinen Haus oder einer kleinen Eigentumswohnung sehr rasch erreicht sei.

Mit seiner sturen Beton-Haltung gegen jegliche Reformen schade der ÖGB-Präsident seinen Mitgliedern massiv, kritisierte Kickl. Statt immer mehr und immer höhere Steuern zu erfinden, sei es höchste Zeit eine grundlegende Verwaltungsreform anzugehen und die Vielzahl an unnötigen und wirtschaftshemmenden Gesetzen und Verordnungen auf ihre Sinnhaftigkeit und Zeitmäßigkeit zu überprüfen, forderte Kickl. "Solange man in Wien noch immer 21 Magistratsabteilungen kontaktieren muss, um einen Maronibratstand aufstellen zu dürfen, brauchen wir nicht über Steuererhöhungen diskutieren, sondern müssen uns dringend über Verwaltungsvereinfachungen unterhalten", betonte Kickl.

"Übermäßige Bürokratie schadet der Wirtschaft und verhindert so auch Arbeitsplätze. Wenn Unternehmern mit Verwaltungsschikanen das Wirtschaften derart schwer gemacht wird wie heute, dann darf man sich nicht wundern, wenn viele das Handtuch werfen, bzw gar nicht erst aufsperren", forderte Kickl ein Umdenken beim ÖGB.

