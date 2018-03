FPÖ-TV startet Serie über die EU im "Jahr der Bürger"

Transparenz ist Facebook fremd - Obmannwechsel bei Tirols Freiheitlichen

Wien (OTS) - Die Europäische Union befindet sich 2013 in einem ganz besonderen Jahr: im europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger. "Heuer", so schreibt das Außenministerium in schlechtem Deutsch, "soll die sogenannte Unionsbürgerschaft, welche alle BürgerInnen der EU haben, ihr Mehrwert und Nutzen sowie die damit verbundenen Rechte für jeden Einzelnen thematisiert werden". Sagen Sie bloß, das wäre Ihnen bisher gar nicht aufgefallen? Macht nichts. Lisa Ullmann und Brigitte Schindl zeigen in einer rund zehnteiligen Serie, was die EU für die Bürger so alles tut. Der Start ist im aktuellen FPÖ-TV-Magazin, danach läuft die Serie, beginnend mit 23. Juli 2013, immer dienstags pünktlich um 11 Uhr in einem EU-Spezial auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

Soziale Medien wie Twitter, Facebook und Google Plus haben unsere Kommunikation revolutioniert. Noch nie war es so einfach, seine eigene Meinung mit einem breiten Publikum zu teilen. Der auf den ersten Blick unkomplizierte und freie Meinungsaustausch im Internet hat aber auch seine Schattenseiten. Wer entscheidet, was kommuniziert werden darf und was nicht? Und wohin fließen eigentlich all diese Informationen, die wir preisgeben? Fragen, zu denen auch FPÖ-Obmann HC Strache als eifriger Facebook-Nutzer gerne eine Antwort gehabt hätte. Er wurde wegen US-kritischer Beiträge von Facebook gesperrt. FPÖ-TV zeigt die intransparente Seite des Internet-Giganten.

Die Tiroler Freiheitlichen haben vergangenen Freitag auf einem außerordentlichen Parteitag in Innsbruck eine personelle Weichenstellung vorgenommen. Der 37-jährige Innsbrucker Gemeinderat und Rechtsanwalt Markus Abwerzger tritt mit 94 Prozent die Nachfolge des langjährigen Obmannes Gerald Hauser an.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

