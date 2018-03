Withings sichert sich 30 Millionen US-Dollar: Zusätzliches Kapital von Bpifrance, Idinvest, 360 Capital Partners und Ventech

Paris/Berlin (ots) - Withings (www.withings.de), der Pionier bei intelligent vernetzten Geräten und Apps, schließt seine zweite Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab. Davon stammen 15 Millionen von der Investmentbank Bpifrance, während das weitere Kapital von den Investoren Idinvest Partners, 360 Capital Partners und Ventech kommt. Clipperton Finance stand Withings bei dieser Finanzierungsrunde beratend zur Seite. Für das noch junge Unternehmen Bpifrance ist es eines der wichtigsten Venture Capital Investments. Das frische Kapital hilft Withings, seine internationale Expansion zu beschleunigen und die Entwicklung neuer Produkte voranzutreiben.

Als Pionier der Health-2.0-Bewegung nimmt Withings eine führende Position im milliardenschweren Markt der Gesundheitsvorsorge ein. Das 2008 von Cédric Hutchings und Éric Carreel gegründete Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, das tägliche Leben der Menschen positiv zu verändern: Dank seiner intelligent vernetzten Geräte und den dazugehörigen benutzerfreundlichen mobilen Applikationen ermöglicht es Withings Anwendern, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verbessern. Durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung konnte das Unternehmen ein umfassendes Ökosystem rund um das Thema "Digitale Gesundheit" aufbauen.

Gestartet ist Withings 2009 mit den von Experten empfohlenen WLAN-Personenwaagen. Das Unternehmen hat seine Produktpalette mittlerweile um eine Reihe von neuen Geräten wie den Smart Blood Pressure Monitor und den Smart Baby Monitor erweitert. Zu Beginn des Jahres launchte Withings den Smart Body Analyzer und erfand die vernetzte Waage neu: Die erste mit dem Internet verbundene Waage misst nun neben Gewicht und Körperfettanteil auch die Herzfrequenz und Luftqualität im Zimmer. Im letzten Monat stellte Withings der Fachwelt den Activity Tracker Withings Pulse vor. Dieser ist nur halb so groß wie eine Streichholzschachtel und misst Herzfrequenz, Schritt- und Kalorienzahlen, die zurückgelegte Distanz, Höhen und Schlafqualität. Neben dem Design erhält Withings ebenfalls für die Benutzerfreundlichkeit der Geräte durchweg positive Resonanz.

Die Produkte von Withings werden weltweit immer beliebter, so dass die Verkaufszahlen in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen sind. Das frische Kapital erlaubt es dem Unternehmen, sein Wachstum auch in Übersee voranzutreiben, um so sein Handels- und Distributionsnetzwerk zu erweitern. Außerdem wird Withings sein Forschungs- und Entwicklungsteam verstärken und engagiert in den nächsten Monaten zusätzliche Software-Entwickler und Hardware-Ingenieure.

Cedric Hutchings, CEO und Mitbegründer von Withings, erklärt: "Mit der 'Quantified Self'-Bewegung wird der Healthcare-Bereich auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben. Dank der Withings-Lösungen erhalten Nutzer die Kontrolle über ihre Gesundheit; eine vertrauensvollere Beziehung zwischen Patienten und Gesundheitsexperten entsteht."

Eric Carreel, Mitgründer und Vorsitzender von Withings, begeistert:

"Mit Big-Data-Analysen gewinnen wir einen Einblick in den Markt. Das neue Kapital hilft uns, weitere Innovationen voranzutreiben. Darüber hinaus verstärken wir unsere Marketingaktivitäten, um neue Märkte in dem Wachstumssektor Healthcare zu erschließen."

Nicolas Dufourcq, General Manager von Bpifrance, erläutert: "Mit dem Investment in Withings unterstreichen wir unser Engagement in der Kapitalrisikoindustrie. Withings ist ein erfolgreiches französisches Unternehmen im Bereich 'Quantified Self'. Diese neuen Finanzquellen befähigen Withings dazu, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen."

Benoist Grossmann, Managing Partner bei Idinvest Partners, sagt:

"Eric Carreel ist ein Serial Entrepreneur, den wir aufgrund seiner langjährigen Expertise schätzen. Unser Ziel ist es ein langfristiger Investor von Withings zu sein."

Emanuele Levi, Partner bei 360 Capital Partners, zum Investment: "Wir sind erfreut darüber, an einer so großartigen Firma wie Withings beteiligt zu sein - einem aufstrebendem Player im globalen Markt der Smart Devices. Ich war von der außergewöhnlichen Vision von Cédric, Eric und dem Withings-Team beeindruckt. Sie haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, mit einem breitgefächerten Produktangebot zu einem der Weltmarktführer zu werden. Die Produkte verändern das eigene Leben!"

Über Withings

Withings produziert und entwickelt intelligente Geräte und Apps, mit denen Menschen weltweit einfach und bequem auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden achten. Gegründet von den französischen Geschäftsführern Cédric Hutchings und Eric Carreel, ist Withings seit dem Launch der ersten mit dem Internet verbundenen Personenwaage im Jahr 2009 Pionier im Bereich der vernetzten Gesundheitsvorsorge. Durch intelligent vernetzte Gegenstände entsteht ein Netz multifunktionaler Geräte, die dem Nutzer den Alltag erleichtern. Seit 2009 hat Withings seine Produktpalette kontinuierlich um Lifestyle-und Gesundheitsprodukte wie den Withings Pulse, Smart Body Analyzer, den Smart Blood Pressure Monitor, den Smart Baby Monitor oder die Smart Kid Scale erweitert. Withings nutzt Smartphones, Tablets und Computer als Brücken, um ein Umfeld intelligent vernetzter Alltagsgegenstände zu schaffen. Dafür arbeitet Withings mit 100 Partnern aus dem Fitness- sowie Gesundheitsbereich zusammen und bildet damit alle Aspekte des Wohlbefindens ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.withings.com. Hochauflösendes Bildmaterial und Pressemitteilungen stehen unter www.withings.com/press bereit.

About the Investors

Bpifrance

Bpifrance supports enterprises, from seed funding to IPOs, from loan financing to equity investment. Bpifrance (formerly formed of OSEO, CDC Entreprises, FSI, FSI Régions) provides financing solutions suited for small and medium innovative businesses as well as larger companies with a strategic dimension for the French economy. Bpifrance team: Jean d'Arthuys, Director at Bpifrance ; Sebastien Blot, Investment Director ; Litzie Maarek, Investment Manager ; Stephen Fargis, Investment Manager ; Sophie Paquin, legal More information on www.bpifrance.fr

Idinvest Partners

With EUR4 billion under management and 40 staff, Idinvest Partners is a leading pan-European manager focused on the middle market segment. Idinvest Partners has developed several complementary areas of expertise including investments in innovative European start-ups, primary, secondary and mezzanine investments in European non-listed companies, and private equity consulting. Founded under the name of AGF Private Equity in 1997, Idinvest Partners was formerly part of the Allianz Group until 2010 when it joined forces with IDI Group to become independent.

360 Capital Partners

360° Capital Partners is a Venture Capital firm, investing in Innovation at full scale, in Europe and more particularly in France and Italy. 360° Capital Partners is managed by a consolidated team which has cumulated 50+ years of Venture Capital experience in investing in, following-up and/or exiting from over 60 companies and which have more than EUR300 million under management, provided by top tier international investors. 360° Capital Partners leverages an important international network, it co-invested with major international Venture Capital funds in 9 countries and have proven a top quartile track record as individuals and as a team in very different economic environments.

Ventech

Ventech is a venture capital firm that, for more than a decade, has invested in recently formed companies or start-ups. These investments have focused more particularly on the Information Technology sector (software, hardware and communication, media and services), mainly in France and other European countries. With a total of more than EUR400 million raised, Ventech's mission is to invest in ambitious projects to transform companies into leaders, enabling most of them to earn international recognition.

Ventech is also present in China through a local team, dedicated to help the European companies in its portfolio develop their business in Asia and to invest in the region via a dedicated fund. For more information: www.ventechvc.com

About Clipperton Finance

Clipperton Finance is a European corporate finance boutique exclusively dedicated to the HighTech and Media industries. Clipperton Finance advises high growth companies on financial transactions, fundraisings, capital increases and Mergers & Acquisitions. With a team based in London, Berlin, and Paris and an international reach, Clipperton Finance is a European leader in the sector. The team has successfully structured more than seventy high level international transactions in the European High Tech sector.

