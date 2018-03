VHS Wien: Deutsch im Park - Kostenloses Sprachenlernen im öffentlichen Raum

VHS sorgt für Kommunikation, den ganzen Juli in vier Wiener Parks

Wien (OTS) - Deutschkenntnisse erleichtern die aktive Teilhabe an der Gesellschaft, eröffnen Chancen am Arbeitsmarkt und ermöglichen den Zugang zu zahlreichen Aus- und Weiterbildungen. Die VHS Wien bietet daher im Sommer kostenlose Deutschkurse im Park an. Willkommen sind alle, die Deutsch für den Alltag lernen und üben möchten oder Fragen zur deutschen Sprache und zum Sprachenlernen haben. "Alle unsere Sprachangebote sind individuell auf die Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt. Mit Deutsch im Park erreichen wir WienerInnen, die aus unterschiedlichsten Gründen gerade nicht an regulären Kursen teilnehmen.", so Integrationsstadträtin Sandra Frauenberger bei einem Besuch der Deutschkurse im Park. Für VHS Wien Geschäftsführer Mario Rieder ist dieses Angebot ein wichtiger Teil der Bildungsarbeit für Wien: "Die VHS Wien fördert seit langem erfolgreich sowohl das Erlernen und Vertiefen der gemeinsamen Sprache Deutsch von ZuwanderInnen als auch die Erweiterung sprachlicher Kompetenzen als Förderung von Mehrsprachigkeit. Das geschieht einerseits in jährlich ca. 4.000 Fremdsprachenkursen mit über 30.000 TeilnehmerInnen. Und andererseits mit einem differenzierten System von Deutschkursen mit jährlich etwa 10.000 TeilnehmerInnen. Diese Angebote umfassen Alphabetisierungskurse ebenso wie den Erwerb von Zertifikaten des Österreichischen Sprachdiploms (ÖSD), sowie auch vielfältige aktivierende Angebote wie Deutsch im Park. Seit 2008 nahmen über 350 Personen an den Deutschkursen im Park teil." Sprachunterricht und Lernberatung finden den gesamten Juli in vier Wiener Parks statt:

Arthaberpark, Bacherpark, Hofferplatz, Steinbauer Park.

Sprachförderung im Park

Mittlerweile wird an vier VHS Standorten jeweils vier Wochen lang in den Sommermonaten Deutsch im Park unterrichtet. Das Team vor Ort besteht aus einem/r Deutsch als Zweitsprache TrainerIn und einer Person, die auf Alphabetisierung/Basisbildung spezialisiert ist, um möglichst flexibel auf die Wünsche und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingehen zu können. Die TeilnehmerInnen sind Anrainer, GrätzlbewohnerInnen, junge Mütter und ihre Kinder, manchmal kommen Großeltern mit ihren Enkeln. Die VHS KursleiterInnen gehen gezielt auf Menschen zu, um ihnen den Wert und die Chancen guter Bildung und verbesserter Deutschkenntnisse schmackhaft zu machen. "Im Idealfall kann Deutsch im Park eine Brücke zu weiteren Kursen bilden. Oft kommen TeilnehmerInnen am Ende des Kurses und fragen, wo und wie sie jetzt weiter lernen können. Das ist ein wichtiger Schritt für einen längerfristigen Lernprozess", so Rieder. "Deutschkenntnisse eröffnen Chancen am Arbeitsmarkt und ermöglichen den Zugang zu zahlreichen Aus- und Weiterbildungen. Sie sind daher ein wichtiger Schlüssel für den sozialen Aufstieg", bekräftigt Frauenberger.

Weitere Informationen auf www.vhs.at.

Factbox:

Termine für "Deutsch im Park" 2013:

- 10. Arthaberpark (VHS Favoriten): 2.7.-25.7.2013; Di, Mi, Do von 14.30-17.00 Uhr

- 5. Bacherpark (VHS Polycollege): 9.7.-1.8.2013; Di, Mi, Do 14.30-17.00 Uhr

- 16. Hofferplatz (VHS Ottakring): 8.7.-1.8.2013; Mo, Mi, Do 13.30-16.00 Uhr

- 12. Steinbauer Park (VHS Meidling): 1.7.-25.7.2013; Mo, Di, Do 14.30-17.00 Uhr

Teilnahme kostenlos!

