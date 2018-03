WESTbahn verbessert Fahrplan und fährt alle Züge Wien Westbahnhof - Salzburg Hauptbahnhof

Ab 2. September fahren zusätzlich auch Montag, Dienstag und Mittwoch Züge um 13.40 Uhr von Wien und um 13.48 Uhr von Salzburg ab

Wien (OTS) - Aufgrund der laufend steigenden Nachfrage bietet die WESTbahn ab 2. September 2013 auch Montag, Dienstag und Mittwoch Züge um 13:40 Uhr ab Wien Westbahnhof und 13:48 Uhr ab Salzburg Hauptbahnhof an (bisher in dieser Zeitlage nur Do, Fr, So und Feiertage). Damit wird werktags das Angebot weiter verdichtet und eine Lücke im Takt geschlossen.

Gleichzeitig werden ab 2. September alle Züge der WESTbahn einheitlich zwischen Wien Westbahnhof und Salzburg Hauptbahnhof geführt. Die WESTbahn wird somit nicht mehr nach Taxham und Freilassing fahren.

Statt Verkehrsleistungen im SVV (Salzburger Verkehrsverbund) investiert die WESTbahn, aufgrund der endlosen Probleme mit dem Verbundvertrag und der nicht erreichbaren Einnahmenaufteilung mit den Altunternehmen im Verbund, ihre Zugkilometer in die Langstrecke für Kunden Wien-Linz-Salzburg.

"Der SVV ist anders. Dort bestimmen bestehende Unternehmen mit selbst verordneten Verträgen alleine über Glück und Erfolg von Start-Up Unternehmen. Wie das Beispiel zeigt, haben wir als Newcomer dort keine Chance gehabt, leistungsgerecht an der Einnahmenaufteilung beteiligt zu werden", so Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH. "Die WESTbahn fährt daher als privates Unternehmen mit hoher Qualität lieber noch mehr Züge auf der Strecke Wien-Salzburg, als weiter Verteilungsdiskussionen im Verbund zu führen, die zeitraubend und ergebnislos sind", ergänzt Dr. Forster.

Für den Kunden bedeutet die Fahrplanänderung mit neuen Zügen Montag, Dienstag und Mittwoch in der Zeit 13.40 Uhr ab Wien und 13.48 Uhr ab Salzburg Hauptbahnhof eine weitere Verbesserung bei der Fahrplandichte. Darauf setzt die WESTbahn, um auf der Strecke Wien-Salzburg noch attraktiver zu sein.

Wie im Schienen-Control Fahrgastbericht 2012 analysiert ist die WESTbahn die pünktlichste Bahn Österreichs im Fernverkehr auf der Westbahnstrecke.

"Durch die jetzt längeren Zugwenden in Salzburg Hauptbahnhof werden unsere Züge auf der Hauptstrecke ab 2.9.2013 dann noch pünktlicher sein als sie ohnedies schon sind und damit noch klarer als 2012 vor anderen Anbietern im Fernverkehr liegen", so Dr. Erich Forster.

