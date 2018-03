StR Ludwig: Ab sofort: erweitertes Vor-Ort-Service für GemeindemieterInnen!

Die HausbesorgerInnen und MitarbeiterInnen der Haus- & Außenbetreuung (H&AB) übernehmen weitere Serviceleistungen für die BewohnerInnen

Wien (OTS) - Mehr als 1.700 HausbesorgerInnen und rund 1.200 MitarbeiterInnen der Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung sind in den Wiener Gemeindebauten tätig. Deren Aufgabenspektrum wird ab sofort erweitert, um den MieterInnen direkt in den Wohnhausanlagen ein noch besseres Service zu bieten. Nach einem in den vergangenen Monaten in sechs Wohnhausanlagen durchgeführten Pilotprojekt wird das erweiterte Vor-Ort-Service nun in Städtischen Wohnhausanlagen in ganz Wien angeboten. ****

"Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt dehnt Wiener Wohnen die erweiterten Leistungen der Hausbesorgerinnen und Hausbesorger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Haus- & Außenbetreuung wienweit aus. So zählen die Entgegennahme von Gebrechensmeldungen sowie die Einleitung der raschen Behebung der Schäden zu deren neuen Aufgaben. Ab sofort gibt es bei den Ansprechpartnerinnen und -partnern vor Ort auch wichtige Formulare und Infofolder, um den Bewohnerinnen und Bewohnern zeitlichen Aufwand zu ersparen. Darüber hinaus werden die Hausbesorgerinnen und Hausbesorger und HAB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die werktags nun alle verbessert per Mobiltelefon erreichbar sind, auch Wohnungsbesichtigungen begleiten", informiert Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

"Wir setzen damit im Zuge der Reform von Wiener Wohnen einen weiteren wichtigen Schritt zur Optimierung des Services für die Mieterinnen und Mieter. Die nun neu aufgenommen Leistungen sind kundenorientiert und machen es für die Bewohnerinnen und Bewohner noch einfacher, mit Wiener Wohnen in Kontakt zu treten", so der Direktor von Wiener Wohnen, Josef Neumayer.

Die erweiterten Leistungen im Detail

HausbesorgerInnen sind nun, wie es bei den MitarbeiterInnen der Haus- & Außenbetreuung bisher schon der Fall war, ebenfalls werktags kontinuierlich über ein Mobiltelefon erreichbar. Die jeweiligen Nummern dafür werden in den Stiegenhäusern ausgehängt, um so die Kommunikation mit den MieterInnen zu erleichtern. Zudem nehmen sie Informationen zu Gebrechen entgegen und leiten deren möglichst schnelle Behebung ein.

Weiters werden InteressentInnen, die eine Wohnung besichtigen, auch gleich von einer/m HausbesorgerIn oder einer/m MitarbeiterIn der Haus- & Außenbetreuung begleitet, sodass man sich - sollte die Wohnung auch übernommen werden - bereits gegenseitig kennengelernt hat.

HausbesorgerInnen und H&AB-MitarbeiterInnen bieten nun auch wichtige Formulare an. So sind Formulare - etwa zu einer Wohnungs-oder Garagenkündigung, dem Ansuchen um die Montage einer SAT Anlage oder zu anderen baulichen Veränderungen - direkt in der Wohnhausanlage erhältlich.

Durch die geplanten Maßnahmen wird die Rolle der HausbesorgerInnen und der MitarbeiterInnen der Haus- & Außenbetreuung als KommunikatorInnen weiter gestärkt. So sind auch die wichtigsten Folder - zum Beispiel zur Haus-, Garten- oder Waschküchenordnung, zur MieterInnenmitbestimmung und Wohnungsrückgabe - bei ihnen erhältlich. (Schluss) da/str

