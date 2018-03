FP-Krauss gegen JOSI-Wiedereröffnung im 8. Bezirk

Wichtige Einrichtung am falschen Platz

Wien (OTS) - Empört reagierte der Obmann der FPÖ-Josefstadt Maximilian Krauss auf die für August vorgesehene Wiedereröffnung des Obdachlosen-Tageszentrums JOSI im 8. Bezirk. Natürlich erfüllt jene Einrichtung die wichtige Aufgabe, Obdachlose beim Wiedereinstieg in die Gesellschaft zu unterstützen, wird aber in der frisch renovierten U 6-Station "Josefstädter Straße" am Eingangstor zum 8. Bezirk wieder an einem völlig ungeeigneten Standort fixiert. Die auch dahingehend rat- und tatenlose ÖVP-Bezirksvorsteherin muss die seinerzeitigen Anrainerbeschwerden, welche ihr ab August sicherlich erneut ins Haus stehen, und die hohe Kriminalitätsrate im JOSI-Umfeld ernst nehmen und der Wiedereröffnung im dicht besiedelten 8. Bezirk einen Riegel vorschieben. "Das wäre eine kluge Entscheidung im Sinne der Josefstädter Bevölkerung", erklärt Krauss. (Schluss)otni

