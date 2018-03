Verein PFOTENHILFE empfiehlt: Achten Sie darauf, dass Ihr Garten hundegerecht ist

Zahlreiche Tipps, die eine problemlose gemeinsame Nutzung des Gartens versprechen

Wien (OTS) - Da, gerade zu dieser Jahreszeit, Hunde sehr viel Zeit im Garten verbringen, ist es wichtig darauf zu achten, wie man seinen Garten hundegerecht gestalten kann. Der Verein PFOTENHILFE gibt im Folgende wertvolle Tipps dafür.

"Am Wichtigsten ist natürlich die Umzäunung. Der Zaun soll angemessen hoch und stabil sein und keine Möglichkeit zum Durchschlüpfen bieten. Für Pflanzenliebhaber empfiehlt es sich natürlich auch Gemüsebeete und Zierbeete mit einem Zaun abzusichern.", erklärt Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass es viele Pflanzen gibt, die für Hunde giftig sind. Der verantwortungsvolle Hundebesitzer sollte daher Pflanzen wie Stockrosen, Ringelblumen, Salbei, Lavendel oder Stiefmütterchen anpflanzen und auf Pflanzen wie Buchsbaum, Fingerhut, Goldregen, Krokusse und Maiglöckchen verzichten.

"Gerade bei hohen Temperaturen lieben es viele Hunde, wenn es eine Gelegenheit zum Baden und Abkühlen gibt. Dafür reicht schon ein kleiner "Hundepool" oder ein kleines Planschbecken. Dabei soll allerdings auf eine rutschfeste Ein- und Ausstiegsstelle geachtet werden.", erklärt Weinand. Poolbesitzern wird geraten, eine kleine Umzäunung anzubringen, da für Hunde im Pool die Gefahr zu Ertrinken besteht.

Viele Hunde wollen graben, damit nicht das gepflegte Zierbeet darunter leiden muss, gibt es in einigen Gärten eine extra angelegte Ecke, in der sich der Hund austoben kann. Davor könnte man Büsche und Sträucher pflanzen, damit das Eck gut verdeckt ist.

Keinesfalls verwendet werden sollten chemischer Dünger, Unkrautvernichter oder Schädlingsbekämpfer. "Hunde lieben es, wenn sie sich in der Nähe der Familie aufhalten können. Empfehlenswert wäre deshalb eine Decke oder eine kleine Hundehütte in der Nähe der Terasse oder des Gartentisches. Der Hund wird es genießen in Ihrer Nähe zu sein.", so Weinand.

