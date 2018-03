Margareten: Lesung aus "Es gibt keine Maikäfer mehr"

Am 19.7. (19.30 Uhr): Helmut Leitners Lebenserinnerungen

Wien (OTS) - Wie im Vorjahr richtet der Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) nun wieder ein Literatur-Festival mit dem mehrsprachigen Titel "Summer in the City - Summa in da Stadt" in Margareten aus. Anfang Juli konnten sich Kreative am Aktiv-Programm "Schreib.Spiele" beteiligen und bis Ende August werden sieben Lesungen rund um das launige Sommer-Motto "Saure Gurken Zeit" durchgeführt. Der nächste Rezitationsabend findet am Freitag, 19. Juli, im Vereinslokal in der Anzengrubergasse 19/1 statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Helmut Leitner liest aus seiner Biographie "Es gibt keine Maikäfer mehr", die 2012 im "Wagner-Verlag" erschienen ist. Von der Jugendzeit am Lande, der ersten Liebe, Hochzeit, Kindern und Scheidung bis hin zu beruflichen und politischen Aktivitäten, einer erneuten Ehe, einer schweren Erkrankung der Gemahlin und anderer wichtiger Lebensstationen reichen des Autors Erinnerungen an "Erlebtes und Durchlebtes" in mehr als siebzig Jahren. Das Vereinsteam bittet die Zuhörerschaft um Spenden (Empfehlung: fünf Euro für Eintritt und Getränke). Nähere Informationen über diese Lesung und die nachfolgenden Abende (Rezitatoren: Karin Gayer, Peter Campa, Christl Greller, Neil Y. Tresher, Hannah Sideris, Sonja Traxler, Kurt Raubal, Herbert Weiner) sind unter der Rufnummer 0699/19 66 22 42 zu bekommen. Fragen an den Verein per E-Mail:

readingroom@chello.at. Der Bezirk unterstützt die rege Kultur-Arbeit der "read!!ing room"-Mannschaft.

Allgemeine Informationen:

Buch "Es gibt keine Maikäfer mehr",

Autor Helmut Leitner/Wagner-Verlag:

www.wagner-verlag.de

Kultur-Verein "read!!ing room":

www.e-zine.org

