Umweltdachverband zur Schwarzen Sulm: LH Voves, es wird eng!

Umweltdachverband: alle Appelle an LH Voves weiterhin ungehört - Nachmeldung des Schutzguts "Steinkrebs" oder EU-Klage gegen die Steiermark

Wien (OTS) - "Der steirische Landeshauptmann Voves steckt in Sachen Schwarze Sulm seinen Kopf immer weiter in den Sand. Während sich vor Ort die Ereignisse täglich überschlagen, ist nun endlich eine Antwort auf den Anfang Juli versandten offenen Brief des Umweltdachverbandes an LH Voves und die steirischen Landesräte eingelangt. Darin wird jedoch unverständlicherweise mit keinem einzigen Wort auf das Ende Mai seitens der EU eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren eingegangen. Auch die ausständige Nachnominierung des Schutzguts "Steinkrebs" im bestehenden Natura 2000-Gebiet an der Schwarzen Sulm und somit auch der de facto bestehende Natura 2000-Rechtsschutz für alle potenziellen Natura 2000-Gebiete bzw. Gebietserweiterungen wird im Antwortschreiben bezeichnenderweise nicht erwähnt. Sind Voves und Naturschutzlandesrat Kurzmann so in Natura 2000-Furcht erstarrt, dass sie absolut handlungsunfähig geworden sind? Schafft die Steiermärkische Landesregierung nicht bis September dieses Jahres die Aufnahme des Steinkrebsvorkommens in die Natura 2000-Gebietsliste, kommt Nachhilfe vom EuGH und es folgt die Nachnominierungsverpflichtung per Gerichtsbeschluss", so Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes.

Voves und Kurzmann verantworten Ende der Steinkrebse an der Schwarzen Sulm!

"Ein mögliches Aussterben der Steinkrebse an der Schwarzen Sulm inklusive aller politischer und finanzieller Folgen dieses Naturschutz-Desasters an dem noch (!) zu rettenden Flussabschnitt verantworten somit ausschließlich LH Voves und sein Naturschutzlandesrat Kurzmann", so Heilingbrunner weiter. Nach Ansicht des Umweltdachverbandes ist auch der Naturschutzbescheid des Landes rechtswidrig, da nicht umfassend geprüft wurde, welche Natura 2000-Schutzgüter an der Schwarzen Sulm de facto unter Europarechtsschutz stehen. "Hätte die Landesregierung diese Prüfung ordnungsgemäß erledigt, wäre klar, dass das zu schützende Steinkrebsvorkommen von gemeinschaftlicher Bedeutung ist und daher eine naturschutzrechtliche Bewilligung für den Kraftwerksbau nur rechtswidrig sein kann", erläutert Heilingbrunner. "Die Zeit drängt -LH Voves und LR Kurzmann müssen umgehend ihre Köpfe aus dem Sand ziehen, um nicht nur die Zerstörung einer der letzten intakten heimischen Fließstrecken zu verhindern, sondern auch rechtliche und massive finanzielle Folgen für das Land Steiermark abzuwehren", so Heilingbrunner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Umweltdachverband

MMag.a Stefanie Schabhüttl

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (++43-1)40113/35

stefanie.schabhuettl @ umweltdachverband.at

http://www.umweltdachverband.at