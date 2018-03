Behördenmißstände beim Sammeln der Unterstützungserklärungen für die Nationalratswahl 2013

Wien (OTS) - Erstens wurden die Wahlberechtigten von den Behörden nicht informiert, dass jeder Wahlberechtigten für eine neue Partei eine Unterstützungserklärung (UE; Vorwahlstimme) abgeben kann, noch von wann bis wann die knappe Eintragungsfrist läuft. Es gab keine Zusendung an die Wahlberechtigten und meist steht es auch nicht im Aushang der Ämter, auch in Wien nicht. Auf vielen Gemeinde-Websites fehlen die Informationen über den Ablauf der Abgabe einer UE.

Weiters wurde die kurze Unterzeichnungsfrist in die Haupturlaubszeit gelegt, wobei man am Urlaubsort keine UE abgeben kann, selbst wenn dieser in Österreich ist (kein Witz)!!! Weiters gibt es Gemeindeämter, die selbst auf Urlaub sind und einfach für eine Woche das Amt zugesperrt haben (z.B. Gemeinde 8342 Gnas in der Stmk).

Weiters gibt es Gemeinden, denen die Beglaubigung von UE - trotz bereits ausgeschriebener Wahl - zu viel Arbeit war (z.B. Graz).

Dafür machen viele Gemeinden rechtswidriger Weise Kopien von den ausgestellten Unterstützungserklärungen. (In Wien und Wiener Neudorf bereits abgestellt, da das ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz darstellt). Auch das Führen von Listen - wer für welche Partei eine UE abgegeben hat - ist verboten, hat sich aber noch nicht in alle Ämter herumgesprochen.

An Unterstützungswillige der EU-Austrittspartei wurden von Beamten schon Fragen wie z.B.: "Warum wollen Sie das unterschreiben?", "Sie unterschreiben hier einen Parteimitgliedsantrag, ist Ihnen das klar?" und ähnliche Fragen gestellt. Das ist klarer Weise unzulässig.

Die EU-Austrittspartei hofft trotzdem, dass in allen Bundesländern die nötigen Unterstützungserklärungen gesammelt werden können. Die Formulare für jedes Bundesland finden Sie auf =>

http://www.euaus.at/nationalratswahl2013/unterstuetzungserklaerung/

Rückfragen & Kontakt:

EUAUS-Obmann Mag. Robert Marschall, Tel 0676-4039090, www.euaus.at