ÖH Salzburg: "Salzburg für alle, statt Festspiele für Eliten"

Salzburg (OTS) - In Salzburg werden am Freitag den 19.07. einmal mehr die Festspiele eröffnet, diesmal unter dem Motto "Festspiele für alle". "Betrachtet man die prekären Verhältnisse vieler Menschen und die politischen und sozialen Missstände in der Stadt Salzburg, mutet dieses Motto fast schon hämisch." meint Maria Gruber, Vorsitzende der ÖH Salzburg. " Besucht werden die mit Millionen subventionierten Festspiele, von jenen Menschen, die sich die teils immensen Ticketpreise leisten können, somit ist es eine kulturelle Veranstaltung für wenige.", so Gruber weiter.

Und es gibt eben auch soziale Realitäten, die nicht in den "Glanz" der Festspielzeit passen. Mit "Wohnungsnot, überteuerten Lebenserhaltungskosten, der schwierigen Situation für alternative KünstlerInnen und dem rigorosen Vorgehen gegen BettlerInnen" zählt Caro Huber, Referentin für Gesellschaftspolitik der ÖH Salzburg, nur einige Beispiele auf.

Ein breites Bündnis an Organisationen, darunter auch die ÖH Salzburg, lädt daher am 19.07. um 19 Uhr zur Kundgebung. Mit dem Motto "Salzburg für alle, statt Festspiele für Eliten" sollen am Herbert-von-Karajan-Platz die Festspiele als Bühne genutzt werden, um auf genau diese Probleme aufmerksam zu machen. Eine zweite Kundgebung findet am 26.07. um 10:15 Uhr in der Hofstallgasse statt.

Rückfragen & Kontakt:

ÖH Salzburg, Referat für Gesellschaftspolitik

Caroline Huber, 0699/12664661

gesellschaft @ oeh-salzburg.at