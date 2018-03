Liebesgrüße aus China

(PRN) - - Die Canton Fair als Inspiration für eine innige sino-schwedische Beziehung

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Ein Mann, eine Handelsmesse und eine einzigartige Geschichte, die 47 Jahre zurückreicht. Als Peppino G. Cocozza, genannt Giuseppe, im Jahr 1966 erstmals nach China reiste, war sein Haar noch schwarz und die Rote Garde füllte die Straßen von Guangzhou. Nachdem Cocozza im damaligen Jahr eine der früheren Veranstaltungen der Canton Fair besucht hatte, verliebte er sich - in die Messe und in das Land China. Selten hat die Aussicht auf Geschäfte eine derart innige und langjährige Form der Zuwendung hervorgebracht.

Cocozza als sinophil zu bezeichnen, wäre untertrieben. "Niemand liebt China mehr als ich", sagt Cocozza. "Ich bin kein Ausländer. Im Herzen bin ich Chinese."

In Marco Polos Reisetagebüchern, die er vor seiner ersten Reise voller Begeisterung gelesen hatte, fand Cocozza Inspiration für sein reges Interesse an China. Die mysteriöse Zivilisation im Orient übte eine riesige Anziehungskraft auf den in Italien geborenen Schweden aus, der sein Unternehmen lnter Agenturer AB im Jahr 1961 gründete. Als ein Freund ihm fünf Jahre später von der Canton Fair erzählte, ergriff er die Gelegenheit und besuchte das Land seiner Träume.

Auch wenn die Haarpracht des mittlerweile 74 Jahre alten Cocozza ergraut, ist er aufgeweckt wie eh und je. Nach seinem fast 100. Besuch auf der Canton Fair seit 1966 wurde ihm bei der 100. Veranstaltung der Messe im Jahr 2006 im Zuge eines Treffens mit den Premierministern Zhu Rongji und Wen Jiabao ein Sonderpreis verliehen. Es bleibt in der Familie: Auch sein Sohn und Enkelsohn begleiteten ihn bereits zu der Veranstaltung, und er reist häufig durch China.

Im Jahr 1966 gab Cocozza einige Tausend Dollar für Messeprodukte aus und heute zieren verschiedenste chinesische Produkte die Wände der Firmenzentrale in Linköping.

"Als ich zum ersten Mal bei der Messe dabei war, machten chinesische Produkte etwa 5 % meines Gesamtgeschäfts aus", erklärt Cocozza. "Mittlerweile sind es 95 %. Ich kann kaum glauben, dass heutzutage so viele großartige Dinge in China entwickelt und hergestellt werden. Mein Glaube an die Erfindungsgabe und Entschlossenheit der chinesischen Bevölkerung war ausschlaggebend dafür, dass ich bei der Messe immer wieder dabei war."

Cocozza verfügt über eine Fülle von Freunden auf der Messe und ist ein äußerst gern gesehener Gast der Veranstaltung. Ein Teilnehmer wird im Zuge der 114. Veranstaltung der Canton Fair ab dem 15. Oktober 2013 ganz sicher mit dabei sein: ein Schwede, der im Herzen Chinese ist.

