Neues Volksblatt: "EU funktioniert" von Christian HAUBNER

Ausgabe vom 18. Juli 2013

Linz (OTS) - Die Zahl der ausländischen Bürger in den EU-Mitgliedsstaaten steigt kontinuierlich an - gerade auch EU-Bürger wechseln öfter in andere Länder innerhalb der Europäischen Union. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass das Konzept des gemeinsamen Europas auch auf persönlicher Ebene immer besser funktioniert. Die Freizügigkeit der EU-Bürger - ganz abseits von Flucht und Asyl - ist ja eines der wesentlichen Unionsprinzipien. Dafür offen zu sein ist nicht allein eine persönliche Bereicherung. Es kommt vielmehr der EU als Ganzes zugute, weil dadurch das gegenseitige Verstehen und das Gemeinschaftsgefühl steigen - Elemente, welcher die Europäische Union dringend bedarf. Denn eines ist klar: Die EU-Länder können nur gemeinsam im globalen Wettbewerb bestehen, wirtschaftlich und somit in weiterer Folge auch gesellschaftlich.

Das bedeutet freilich nicht, dass man alles in der EU kritiklos hinnehmen soll. Im Gegenteil, man soll sich engagieren und klarerweise auch Missstände anprangern. Was man hingegen nicht tun soll, ist plump alles abzulehnen und Ängste vor allem vermeintlich Fremden zu schüren.

Es gilt, Vielfalt innerhalb Europas als Stärke und Chance zu begreifen. Beispiel dafür sind Betriebe, die bereits jetzt auf ausländische Schlüsselkräfte angewiesen sind, um hierzulande weiter erfolgreich sein zu können. Dann funktioniert die EU immer besser -und stärkt damit ihre Länder in der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at