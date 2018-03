Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 18. Juli 2013. Von PETER NINDLER. "Grüne Bewährungsproben".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Vom geplanten Hotelprojekt am Obernberger See, über das Kaunertalkraftwerk bis hin zum Bettelverbot - für die Grünen in der Tiroler Landesregierung wird es jetzt wirklich ernst und ein heißer Sommer.

Über gemeinsame schwarz-grüne Ideen lässt es sich leicht reden. Über die neue Form des Regierens auch. Über Transparenz und neue Zugänge in der Politik ebenfalls. In den nächsten Wochen geht es aber ans Eingemachte, weil auch Wahlkampf ist. Bundeswahlen sind mit einem regionalen Urnengang nicht vergleichbar, doch für die Grünen, die jahrelang auf der Oppositionsbank gesessen sind und jetzt gemeinsam mit der ÖVP die Landesregierung bilden, wird die Nationalratswahl am 29. September ein erster Test in Tirol sein. Wie viele grüne Ecken und Kanten wurden seit Ende Mai abgeschliffen, dürften sich die Grünwähler von der Landtagswahl in der Wahlzelle fragen.

Bisher gab es noch keine Kraftproben, aber sie kommen. Dass die Grünen dem Hotelbau am Obernberger See kritisch gegenüberstehen, ist bekannt. Die Bezirks-hauptmannschaft hat ihn genehmigt, jetzt muss die Landesregierung darüber befinden. Umweltreferentin LHStv. Ingrid Felipe zieht sich noch elegant aus der Affäre. Fast schon stereotyp erklärt sie, dass es sich um ein rechtsstaatliches Verfahren handle, alle Einwände geprüft würden und dann die Behörde auf Grundlage der Gesetze entscheide, ob das Hotelprojekt genehmigt wird oder nicht. Damit hat sie natürlich völlig Recht, die Bürger wünschen sich transparente und nachvollziehbare Entscheidungen.

Letztlich, und das weiß Felipe nur zu gut, geht es meist um Interessenabwägungen. Für die Befürworter sind Vorhaben generell genehmigungsfähig, für die Kritiker niemals. Irgendwann könnte die grüne Landeshauptmannstellvertreterin zwischen den Verfahren und den Begehrlichkeiten aufgerieben werden. Beim Kaunertal könnte es ihr ähnlich ergehen, wenn der Ausbau plötzlich im europäischen Interesse steht und damit möglicherweise das Abwägen von Naturschutz- und Wirtschaftsfragen maßgeblich beeinflusst wird.

Beim geplanten Landespolizeigesetz, das die Gemeinden ermächtigt, auch das stille Betteln zu verbieten, zeichnet sich schließlich eine innerkoalitionäre Konfliktzone ab. Für Sozialreferentin LR Christine Baur gibt es noch keine abschließende gemeinsame Linie mit der ÖVP. Die Grünen sind gegen ein generelles Bettelverbot und wollen es verhindern.

Die nächsten Wochen werden spannend sein, denn die schwarz-grünen Flitterwochen sind vorbei. Der Alltag hat die Regierung mit Gesetzesentwürfen und umstrittenen Projekten rasch eingeholt.

