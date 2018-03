W. P. Carey kündigt Übernahme des H&M-Vertriebszentrums in Polen an

London (ots/PRNewswire) - W. P. Carey Inc. , ein auf Sale & Lease Back-Finanzierung

für

Unternehmen, individuelle Baufinanzierungen und den Kauf von Mietobjekten für Einzelmieter spezialisierter Real-Estate-Investment-Trust (REIT), gab heute bekannt, dass sein nicht gehandelter REIT-Partner in öffentlicher Hand CPA®:17 - Global ein Logistikzentrum von H&M Hennes & Mauritz AB (H&M) im polnischen Posen übernommen hat, das zuvor Bestandteil eines von einem von Invesco Real Estate verwalteten Fonds war. Der Kaufpreis für die 83.325 Quadratmeter große Anlage betrug rund 64 Millionen Euro.

Das Zentrum ist im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags an H&M vermietet. Der Mieter haftet dabei in vollem Umfang und trägt sämtliche im Zusammenhang mit den Gebäuden anfallenden Kosten. Das moderne Zentrum befindet sich in Posen, dem zweitgrößten Logistikmarkt in Polen außerhalb von Warschau, und es spielt eine zentrale Rolle in der europäischen Lieferkette von H&M. Es handelt sich dabei um das für Osteuropa zuständige Vertriebszentrum von H&M sowie sein wichtigstes Logistikzentrum für E-Commerce und den Online-Versandhandel in Europa.

H&M ist mit Einnahmen in Höhe von rund 14 Milliarden Euro der weltweit zweitgrößte Einzelhändler für Bekleidung. Das Unternehmen ist in 48 Ländern aktiv und beschäftigt 94.000 Mitarbeiter.

Jeffrey Lefleur, der geschäftsführende Direktor von W. P. Carey, erklärte: "Bei dieser Übernahme handelt es sich um unsere vierte Transaktion in Europa in diesem Jahr. Damit haben wir nun allein in diesem Jahr insgesamt etwa 166 Millionen Euro in Europa investiert. Die langfristigen Erträge aus diesem Mietvertrag, die umfassende Haftung von H&M und die hohe Qualität der Immobilie waren für uns attraktiv."

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkauf des H&M-Vertriebszentrums", kommentiert Tomas Picha, Direktor für Transaktionen in MOE bei Invesco Real Estate. "Diese Transaktion bestätigt das große institutionelle Interesse an Vermögenswerten in Polen, die langfristig an zahlungskräftige Mieter vermietet sind."

Invesco Real Estate wurde bei der Transaktion von Colliers International vertreten, der mit der Abwicklung des Verkaufs beauftragten Firma. Der Immobilienmakler Victorios vertrat die Interessen von CPA®:17 - Global.

W. P. Carey Inc. Bereits seit vierzig Jahren ist W. P. Carey Inc. eine öffentlich gehandelte REIT-Gesellschaft , die Unternehmen weltweit langfristige Sale & Lease Back- und andere individuelle Finanzierungen anbietet. Außerdem ist das Unternehmen Eigentümer und Verwalter eines Investment-Portfolios mit einem Gesamtwert von etwa 15,2 Milliarden US-Dollar. In Europa ist das Unternehmen seit 1998 aktiv. Die dortigen Vermögenswerte machen etwa 3,6 Milliarden US-Dollar (2,7 Milliarden Euro) seines weltweiten Portfolios aus. Der Kredit- und Underwriting-Prozess von WPC, dem größten Eigentümer/Verwalter von vermieteten Vermögenswerten, bei denen der Mieter auch die Verwaltungskosten der Mietsache trägt, ist eine Konstante, die sich in zahlreichen Branchen und für verschiedene Immobilienarten bewährt hat. Sein aus langfristigen Mietverträgen mit kreditwürdigen Mietern bestehendes Portfolio führt seit Langem zu stabilen Cashflows, mit deren Hilfe WPC seinen Investoren bereits seit vier Jahrzehnten stabile und steigende Dividenden ausschütten kann. www.wpcarey.com

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze. Die Aussagen von Jeffrey Lefleur sind Beispiele für vorausschauende Aussagen. Eine Reihe von Faktoren kann bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von CPA®:17 - Global wesentlich von den erwarteten abweichen können. Zu diesen Risiken, Trends und Unsicherheiten gehören die allgemeine wirtschaftliche Lage, Angebot und Nachfrage im Bereich der Büro- und Industrieimmobilien, das Zinsniveau, die Verfügbarkeit von Finanzierungen und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb und Besitz von Immobilien, einschließlich der Risiken, dass Mieter ihre Mietzahlungen nicht leisten oder die Kosten höher sind als erwartet. Weitere Informationen zu Faktoren, die Einfluss auf CPA®:17 - Global haben können, sind in den Unterlagen vermerkt, die CPA®:17 - Global bei der US-Börsenaufsicht (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht hat.

