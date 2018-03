Jade Software gewinnt weiteren US-Kunden für Master Terminal

Christchurch, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Jade Software

gab heute bekannt, dass sich das

Unternehmen einen weiteren Kaufauftrag für sein Terminal-Betriebssystem Master Terminal

von einem amerikanischen

Frachthafen gesichert hat.

Penn Terminals aus Philadelphia, ein privates Hafenterminal und Stauerunternehmen mit Sitz am ursprünglichen Standort der Marinewerften von Philadelphia, ist der jüngste Kunde, der sich für die Master Terminal-Software entschieden hat, welche sich insbesondere für Stückguthäfen eignet.

Penn Terminals verlädt jährlich etwa 300.000 Container und eine halbe Million Tonnen Stückgutfracht.

Infolge einer eingehenden Prüfung unter Berücksichtigung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt setzte sich Jade im Februar 2013 gegen internationale Konkurrenten durch und sicherte sich den Zuschlag, fünf Häfen von Diversified Port Holdings im Südosten der Vereinigten Staaten mit Terminal-Betriebssoftware auszustatten (zwei Häfen in Jacksonville sowie weitere in Mobile, New Orleans und Port Everglades).

Laut dem Geschäftsführer von Jade Software, David Lindsay,

breitet sich

Master Terminal rasch auf dem US-Markt aus.

"Wir waren davon überzeugt, dass nach der Implementierung an einem Standort weitere hinzukommen würden, und genau das war der Fall. Wir sind sehr erfreut, mit Penn Terminals zusammenzuarbeiten und unsere Marktposition in den Vereinigten Staaten zu stärken."

"Mithilfe von Master Terminal können die betrieblichen Abläufe von Stückguthäfen umfassend verändert werden. Die Software meistert die komplexen Abläufe der Stückgutfracht souverän und verfügt über signifikantes Kosteneinsparungs- und Produktivitätssteigerungspotenzial, was die Rendite deutlich in die Höhe treibt", so Lindsay.

Die Implementierung am Frachthafen Penn Terminals beginnt im August.

Lindsay zufolge habe das Unternehmen nach den Erfolgen von Master Terminal im Nahen Osten damit begonnen, die Geschäftschancen mit wachstumsstarken Stückguthäfen des afrikanischen Kontinents auszuloten.

Informationen zu Jade

Jade Software entwickelt innovative Produkte und Lösungen zur Steuerung und sicheren Mobilisierung der führenden Unternehmen der Welt. Jade vermarktet und vertreibt seine Produkte über die Marken JOOB und Jade Software in mehr als 80 Ländern und unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Dubai, Australien und Neuseeland.

Unter der Bezeichnung Master Terminal bietet Jade ein Terminal-Betriebssystem für Häfen und Terminals mit Anlagen für Container- und Stückgutfracht an. Häfen nutzen Jade-Software, um ihre operativen Abläufe immer im Blick zu haben. Folglich können sie klügere Entscheidungen noch schneller treffen, was die operative Effizienz maximiert und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht.

Besuchen Sie www.jadeworld.com für nähere Informationen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an:

David Lindsay dlindsay @ jadeworld.com

Brenda Newth PR Partners Handy: +64-21-655-534

Web site: http://www.jademasterterminal.com/

http://www.jadeworld.com/David_Lindsay_leader.php/

http://www.jadeworld.com/