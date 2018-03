WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der Beginn einer weit(er)en Reise - von Oliver Jaindl

Ein externer Vertreiber wird für die Finanzwirtschaft zusehends unattraktiv

Wien (OTS) - Wenn ob der letzten Entscheidung des OGH Otto Normalanleger etwas verwundert ist, dass knapp fünf Jahre nach dem Auffliegen der Affäre Immofinanz nun Urteile wie Errungenschaften gefeiert werden, ist diese "Verwunderung" nicht ganz unberechtigt.

Nun könnte man darüber philosophieren, warum die Justiz so langsam ist. Lasse man das einmal dahingestellt und "freue" sich darüber, dass die heimische Justiz zwar langsam, aber eingebettet in beamtetes "Vor-sich-hin-Arbeiten", frei und unbeeinflusst - auch von noch so hoch bezahlten Gutachtern - entscheidet.

Doch was zeigt die letzte Entscheidung (siehe Artikel S. 3)? Es stellt sich eine Art Symmetrie des natürlichen Rechtsempfindens ein, dass auch derjenige, von dem die Fehler ausgegangen sind (also: das frühere Constantia-Immofinanz-Immoeast-Imperium), haften muss. Fraglich ist aber, wie viele Ansprüche Anleger direkt noch geltend machen können, da viele bereits verjährt sind. Über einen Umweg -nämlich einen etwaigen Regress von Ex-AWD Swiss Life Select - könnten aber dennoch viele dieser Ansprüche wieder in der Sphäre der einstigen Constantia/Immofinanz landen.

Ist der Ex-AWD aber der Gute, der nie von etwas wusste? Nein. Denn auch wenn man selbst nicht alles wusste, heißt das noch lange nicht, dass man Anlegern in einigen Direktionen blind nur eine Aktie und somit Klumpenrisiken verkaufen hätte dürfen.

Allerdings scheint auch die Argumentation des Immofinanz-Imperiums schlüssig, dass der AWD früher nicht nur Diener eines einzigen Herrn war und die Zurechnungsfrage noch ausdiskutiert gehört. Bedient hatte man sich andererseits des Strukturvertriebes allerdings schon gerne. Die Wahrheit wird hier in der Mitte liegen.

Klar ist aber schon jetzt, dass für die Finanzwirtschaft ein externer Vertreiber immer unattraktiver wird, da man dann, wenn es Spitz auf Knopf steht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Kopf hinhalten muss.

Dass der Ex-AWD unter der neuen Führung Swiss Life nun vom Saulus zum Paulus werden will, wie man derzeit zu suggerieren versucht, ist zu begrüßen. Das impliziert, dass man Fehler der Vergangenheit eingesehen hat.

Alles in allem kommt somit wieder Bewegung in den Fall. Wieder einmal - nach fünf Jahren.

