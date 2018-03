Haubner: Eigentumssteuern belasten Mittelstand und Unternehmen

Damit den Arbeitnehmern mehr Netto vom Brutto bleibt, muss das Motto lauten: "Reformieren statt Kassieren" - Keine neuen Belastungen für heimische Betriebe

Wien, 17. Juli 2013 (OTS/Text) - "Die Abgabenquote in Österreich muss rasch und deutlich gesenkt werden, das steht außer Zweifel. Das gelingt aber nicht über die Einführung neuer Belastungen. Es ist an der Zeit, dass auch Präsident Foglar für langfristig sinnvolle, statt für populistische und kurzfristige Maßnahmen eintritt. Eine Erbschaftssteuer ab einem Eigentum im Wert von 150.000 Euro würde überwiegend den Mittelstand belasten. Das hat mit 'Reichen' oder 'Millionären' nichts mehr zu tun. Statt sich zu überlegen, wie man den Österreicherinnen und Österreichern immer tiefer in die Tasche greift, soll sich der ÖGB lieber einmal überlegen, ob sie sich nicht doch auch für richtungsweisende Reformen und Entlastungen einsetzen "Reformieren statt Kassieren" muss unser Motto lauten.. Denn so bleibt den Arbeitnehmern tatsächlich auch mehr Netto vom Brutto", kommentiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z. NR Peter Haubner, das heutige Ö1 Interview mit ÖGB Präsident Foglar.***

"Ein starker Wirtschaftsstandort braucht starke Unternehmen und die besten Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften. Denn es ist nicht die Politik und es sind nicht die Faymann-Steuern, die Arbeitsplätze schaffen. Es sind die Betriebe, die unser Wachstum erwirtschaften und unseren Wohlstand sichern. Neue Steuern wären lediglich Sand im heimischen Konjunkturgetriebe.", verdeutlicht Haubner.

