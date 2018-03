Professionelle Fotos abseits der Programmautomatik geschossen und druckreif aufbereitet / Zwei Praxisseminare für anspruchsvolle PR-Bilder

Bei Kaiserwetter liegt die Queen Elizabeth am 17. Juli 2013 direkt vor der Haustür der Media Workshops. Doch leider ist das Foto nicht ganz gelungen, denn selbst so ein prächtiges Schiff fährt natürlich nicht bergauf.

Wer das besser machen will, kann sich am 26. und 27. August in der HafenCity direkt am "lebenden" Objekt ausprobieren. Der Media Workshop "Digitalfotografie für Produkt-PR und Marketing" vermittelt Fortgeschrittenen das Know-how für anspruchsvolle Fototechniken und professionelle PR-Bilder. Die Teilnehmer lernen die technischen Funktionen ihrer Kamera intensiv kennen und arbeiten abseits der Programmautomatik mit Zeit und Blende. Sie lernen mehr über Lichtführung und bekommen Sicherheit bei der Nutzung ihrer Blitztechnik. Hier tauchen Profis noch tiefer in die Welt von Brennweite, ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und Blende ein.

"Digitalfotografie für Produkt-PR und Marketing" am 26. und 27. August 2013 in Hamburg

Und wie man Fotos, wie das "bergauf fahrende" Schiff doch noch druckreif optimiert, zeigt das Seminar "Professionelle Bildbearbeitung". Denn nicht selten ist das einzig brauchbare Bild leider zu dunkel geraten oder schief und so nicht verwendbar. Doch ohne großen Aufwand kann man mit den Techniken der modernen Bildbearbeitung daraus leicht ein echtes Highlight machen. Wie das geht, erfahren Interessierte am 28. August in Hamburg. Sie erhalten außerdem einen Überblick über Bildgrößen, Druckauflösungen und Dateiformate.

"Professionelle Bildbearbeitung" am 28. August 2013 in Hamburg

Über den Referenten:

Bernd Beuermann ist seit 2006 als Medienberater und Fachautor selbstständig. Der erfahrene Seminarleiter für Fotografie und Journalismus arbeitete über 25 Jahre lang als Redakteur und Pressefotograf bei der Regionalzeitung Göttinger Tageblatt. Dort leitete er das Ressort "imaging" mit den Bereichen Fotografie, elektronische Bildverarbeitung und digitales Bildarchiv. Bernd Beuermann ist im Bereich Fortbildung und Consulting für Organisationen aus der Medienbranche im In- und Ausland tätig.

Zum Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 12.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

