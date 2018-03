Neue Aufregung in Hochsicherheits-Gefängnis

Geiselnahme in Stein vereitelt

Wien (OTS) - Erneut Aufregung in der Justizanstalt Stein: Nach dem Vorfall um verbotene Liebe einer Wachebeamtin zu einem Häftling, wurde jetzt eine geplante Geiselnahme hinter Gittern in letzter Sekunde verhindert. Zwei verurteilte Serienräuber hatten in ihrer Zelle eine Maske, ein Messer und eine Pistole versteckt. Lesen Sie mehr in der aktuellen Ausgabe der "Kronen Zeitung".

